La Generalitat defiende la mascarilla "obligatoria" en espacios públicos

La consellera de la Presidencia de la Generalitat, Meritxell Budó, ha defendido este sábado que "avanzar de forma segura en la desescalada" requiere el uso obligatorio de la mascarilla en los espacios públicos para combatir el coronavirus.

"Lamentamos que el Estado español aún no se haya pronunciado en relación a esta propuesta" del Govern, ha dicho en rueda de prensa telemática, y ha añadido que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, lo reiterará este domingo en la reunión del presidente del Gobierno con los presidentes autonómicos.

La también portavoz de la Generalitat ha afirmado que seguirán reclamando además recuperar todas las competencias para gestionar esta crisis, y ha lamentado que el Gobierno no acepte adaptar el confinamiento en el Baix Montseny (entre Barcelona y Girona) sino que opte por mantenerlo en una fase 0 con actividades ampliadas.

La consellera de Salud, Alba Vergés, también ha hablado sobre las mascarillas en la rueda de prensa al preguntársele si hay suficientes en las farmacias, aunque ha respondido que desconoce la situación.

"Es una rueda de suministro que han iniciado desde las farmacias", ha dicho la consellera, y ha añadido que la Generalitat ayudó en un inicio a poner en marcha la distribución, pero que desconoce que haya ninguna gran incidencia al respecto.

Vergés también ha remarcado que la recomendación de utilizar mascarillas en espacios públicos no supone que tengan que ser quirúrgicas: "Pueden estar hechas en casa".

La situación laboral

Budó también ha reiterado que el Estado debe hacer que los trabajadores con un ERTE "cobren lo que les corresponde y cuando les corresponde".

Ha tachado de escándalo mayúsculo que aún haya trabajadores que no hayan cobrado porque el Gobierno "aún no ha hecho su trabajo y no ha resuelto estos ERTES".

Según ha explicado, los sindicatos les han dicho que "centenares de miles de trabajadores" aún no han cobrado lo que les corresponde, por lo que ha reclamado que el Estado destine más medios al servicio público de empleo para atender las reclamaciones que se están produciendo.

Ha agradecido el apoyo de los sindicatos a estos trabajadores, y ha advertido de que la administración debe dar ejemplo en cumplir los plazos: "Si no, ¿cómo podrá después el Estado reclamar a una empresa o autónomo que cumpla los plazos de pago de impuestos?"