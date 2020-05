"Íntegro", "incansable", "coherente"... la política española y aragonesa despiden a Anguita

La muerte de Julio Anguita, histórico líder de Izquierda Unida, ha provocado una avalancha de condolencias y recuerdos surgidos desde casi todos los partidos políticos, tanto en España como en Aragón. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elogiado que Anguita defendiera "de manera incansable la igualdad y la justicia social".

Sánchez ha calificado en Twitter a Anguita de "hombre coherente, honesto, siempre crítico". Más tarde, en rueda de prensa, el presidente del gobierno ha señalado que se trata de un "político con principios" y una "figura histórica de extraordinaria relevancia en la vida política y social de nuestro país". Pese a las "discrepancias que pudimos tener en el pasado" entre el PSOE e IU, el exlíder del Partido Comunista "cuenta con todo el respeto y todo el cariño", tanto del Gobierno como de "la familia socialista del conjunto del país".

También el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha lamentado la muerte de Anguita, un político que "se atrevió siempre a señalar al poder" y dijo "las más crudas e incorrectas verdades con todo en contra y, hasta el final", con lo que "indicó el camino que algunos quisimos seguir".

El vicepresidente ha lamentado el fallecimiento porque "no solo se nos va un referente ético, se nos va nuestro mejor referente político", ha apuntado.

También la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha recordado a Anguita como uno de los políticos "más significativos de la historia reciente de nuestro país". La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha elogiado la figura de Anguita como "un andaluz de altura, honrado y coherente", mientras que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, lo ha calificado de "figura imprescindible para entender la política española durante muchos años y uno de los referentes de la izquierda".

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, militante de IU y del Partido Comunista, ha asegurado que "no hay palabras que puedan expresar la pena y el dolor por la muerte de nuestro querido Julio Anguita". La titular de Igualdad, Irene Montero, también ha utilizado Twitter para lamentar la muerte del que fuera líder de IU y ha escrito: "Aquí seguimos con tu ejemplo, que es vivir sin miedo y con pasión para que el pueblo mande".

Por su parte, el ministro de Consumo y coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha escrito un emotivo mensaje en las redes sociales: “Aún no me lo puedo creer. Sigo llorando y no sé cuándo dejaré de hacerlo. Hemos perdido al más grande. Nuestro amigo, nuestro camarada. Te echaremos tanto de menos. Has sido y serás la inspiración de muchos. Gracias por tu ejemplo. Seguimos tu lucha. Descansa en paz”.

Las reacciones ha llegado también desde otros partidos políticos. El líder del PP, Pablo Casado, ha lamentado la muerte de Anguita, al que ha definido como “un político que ha defendido sus ideales con pasión en la España democrática, plural y abierta que todos queremos”. El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha dicho que el histórico líder de izquierdas tenía todo su “respeto” por estar “comprometido con sus ideas” y ser “capaz de llegar a acuerdos necesarios a pesar de las discrepancias”.

Por su parte, el presidente de la Xunta, el también popular Alberto Núñez Feijóo, ha recordado a Anguita como un "símbolo" del Partido Comunista que "afrontó la transición y se esforzó en unir a los españoles".

Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas ha reconocido no compartir ideas con Anguita, pero al mismo tiempo lo ha calificado de "figura de indudable relevancia en la política española de las últimas décadas".

También ha tenido un recuerdo para Anguita el Lehendakari, Íñigo Urkullu, quien ha dicho que “ha fallecido una persona íntegra y comprometida. Recuerdo ahora la conmoción humana que le suponía toda muerte. También su responsabilidad política, asumiendo la toma de decisiones con honestidad, con sus aciertos y errores", ha afirmado.

Reacciones en Aragón

La política aragonesa también ha mostrado su pesar por la muerte del antiguo líder de izquierdas. IU Aragón ha escrito en un mensaje que "con una inmensa pena despedimos a Julio, el camarada, el compañero. Pero nos queda su análisis agudo, su mente visionaria y su trabajo incansable por la clase trabajadora y la unidad de la izquierda", ha escrito la formación en Aragón en un 'tuit'. Su coordinador general, Álvaro Sanz, ha añadido que “se va uno de los imprescindibles, un referente político y ético que nos enseñó como nadie el sentido de palabras como coherencia y honestidad. Allá donde estés gracias compañero, seguimos tu ejemplo".

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha trasladado su pésame a Izquierda Unida y ha escrito que “desde posiciones ideológicas muy distanciadas, hay que reconocer la figura de un político de talla y un hombre coherente y honrado".

Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez Calvo, lo ha calificado como "un hombre coherente". “Cuántos quisieran que se pudiera decir lo mismo de ellos, en estos tiempos en los que el relato se ha impuesto a la honestidad", ha publicado.

El portavoz de Podemos en el Ayuntamiento, Fernando Rivarés, ha compartido en su cuenta de Twitter una foto de Pablo Iglesias y Julio Anguita. "Te recordaremos, Julio. Y muchas gracias", ha escrito Rivarés.

Por último, Chunta Aragonesista ha mostrado su "homenaje y solidaridad" con las personas que le acompañaron "en su vida de lucha y compromiso político". "Soy utópico, porque la utopía es real, no tiene nada que ver con la quimera: Julio Anguita", ha escrito la formación en un 'tuit'.