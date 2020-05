Escuelas concertadas y privadas piden a Educación protocolos "claros" y flexibilidad ante la vuelta a clase

La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) y Escuelas Católicas han mantenido este viernes una reunión con la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, para hablar sobre la vuelta a las aulas y la Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE).

"Queremos una vuelta a las clases segura. Hemos pedido que haya protocolos claros en cuestiones sanitarias, sobre todo pensando en la vuelta a clase en septiembre", ha señalado a Europa Press el presidente de CECE, Alfonso Aguiló.

En este sentido, las organizaciones del sector de la concertada cree que "debe haber flexibilidad" en cómo poder adoptar esas medidas en cada centro y en cada etapa porque, según ha apuntado Aguiló, "hay realidades que son muy diversas".

En referencia a la LOMLOE, CECE ha pedido "una serie de modificaciones" en la ley que permitan que "haya un consenso suficiente" y que se llegue a una norma que "pueda durar varias legislaturas".

"Hemos insistido en nuestra posición en cuanto a la demanda social, la educación especial, asignatura de religión, etc. Nuestra posición es muy similar al resto de las instituciones que representan al sector", ha manifestado Aguiló.

El presidente de CECE ha asegurado que la ministra de Educación "se ha mostrado muy receptiva". "Hemos insistido en que debe haber modificaciones claras en determinados puntos del proyecto porque con la redacción actual estaremos claramente en contra", ha precisado.

Para Aguiló, España "merece un debate tranquilo" sobre educación, una ley "duradera", un "gran acuerdo que deje de lado las disputas partidistas" y que "responda con generosidad a los enormes desafíos que se avecinan".

Por su parte, el presidente de Escuelas Católicas, José María Alvira, ha explicado a Europa Press que la reunión con Celaá ha sido "en un tono amable y cordial, como es habitual".

En ella, han hablado sobre la importancia de "hacer caso a las recomendaciones de Sanidad". "Vamos a ir viendo qué medidas tomamos en nuestros centros teniendo en cuenta esas recomendaciones, estaoms de acuerdo todos en que vamos a esperar a las indicaciones de Sanidad, teniendo en cuenta que cada comunidad autónoma lo tramitará de forma diferente", ha precisado.

El presidente de Escuelas Católicas también le ha trasladado a la ministra su "preocupación" por el contenido de la nueva ley de educación, ya que, a su juicio, "estaría bien que hubiera un consenso básico". "A ver qué pasa con las enmiendas que se presenten en la tramitación", ha comentado.

En concreto, Alvira ha mostrado su "preocupación o desagrado por las prisas" en la tramitación de la ley, aunque desde Educación le han respondido que "no hay tantas prisas, que es el cauce normal".

"Nos parece que, al menos mientras dure el estado de alarma, no nos parecería oportuno el tramitar la ley", ha apuntado el presidente de Escuelas Católicas, destacando que no están de acuerdo con las afirmaciones de Educación al "no ver que haya urgencia" y que les "parece normal" la tramitación de la ley.

Por ello, le han solicitado a la responsable de Educación que, "en la medida de lo posible", esperen a un estado de normalidad.