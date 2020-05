Pere Aragonès: "Aún no podemos fijar una fecha para veranear en Cataluña"

============06Pregunta (33669958)============

Cataluña es uno de los territorios con más contagios y muertos por coronavirus.¿Cómo lo están viviendo?

Estamos en más de 10.000 personas fallecidas entre los fallecidos con una prueba previa PCR que confirmase el diagnóstico y los casos sospechosos. El impacto es muy, muy grande.

El Ministerio de Sanidad ha aceptado la propuesta de la Generalitat de que una parte pase a fase 1 y otra siga igual ¿Cuál es su calendario?

La propuesta que enviamos era que las zonas con menos afectados y en las que hay menos movilidad -que a la vez son las más periféricas y más rurales- pasen desde este lunes a la fase 1. A partir de aquí, creo que iremos bastante rápido avanzando hacia fase 1 en el resto de Cataluña. Lo importante es poder desconfinar, y controlar que no volvemos dos meses atrás.

Cataluña fue, junto a otras autonomías como Madrid, una de las primeras administraciones que exigió actuar con contundencia cuando aún no había estado de alarma. ¿Cómo valora la actuación del Gobierno central?

Es una gestión muy compleja y difícil. Eso quiero reconocerlo. Creo que la centralización de las decisiones fue un error, y que necesitamos que en el ámbito económico y social, que las medidas sean de mayor impacto y sean mucho mayores, también en términos de gasto. Todo lo que no invirtamos hoy será un peso mayor que tendremos en la recuperación de mañana.

Con este panorama, ¿por qué ERC votó en contra de la última prórroga de la alarma?

Tenemos que tener claro que el estado de alarma es una excepción. No puede irse prorrogando indefinidamente, sin horizonte. Y en segundo término, quien tiene conocimiento sanitario son los profesionales sanitarios; y en seguridad y movilidad, sus profesionales. Estos ámbitos aquí los gestiona la Generalitat .

Sánchez ofreció al PNV la cogobernanza para ganarse su voto, ¿Por qué no lo consideraron suficiente?

Cogobernanza es un término que si no va acompañado de quién toma las decisiones, que en este caso debería ser la comunidad autónoma, no sirve para nada.

¿Pero por qué cree que se gana pasando a las autonomías las decisiones en esta crisis?

No por una cuestión de acumular poder, sino porque el conocimiento de la evolución de la pandemia en cada territorio, lo tiene su sistema sanitario. Sin embargo, ahora decide el ministro de Sanidad y lo aplica el presidente autonómico.

¿Están dispuestos a cambiar su voto en posteriores prórrogas?

No debemos cerrar la puerta. Estamos dispuestos a revisar esta posición si finalmente presentan un esquema diferente de un estado de alarma y se devuelve la capacidad de decisión a las que son las administraciones que tienen la competencia.

¿Qué opina de la tesis de que ustedes son responsables del pacto entre PSOE y Cs al anunciar su ‘no’ con más de un día de antelación y que lo hicieron por la crítica de Torra a Sánchez?

Estoy absolutamente en desacuerdo con esta interpretación que hace el PSOE. Quien quiere buscar una solución, se esmera en negociar; quien no quiere hacerlo, busca excusas… Nosotros planteamos una cosa muy clara: que la capacidad de decisión esté en las autonomías.

Hay una parte del Gobierno central muy satisfecha con el pacto con Ciudadanos.

Deberían reflexionar sobre la coherencia que pueda tener un gobierno de izquierdas pactando con un partido neoliberal como Cs. Eso no es coherencia.

¿Realmente usted no ve factible que, ante esta situación excepcional, tengamos un gobierno PSOE-Podemos y que en el presupuesto apuesten por Cs?

Hemos visto cosas imposibles, pero sería absolutamente incoherente. Si el primer gobierno de coalición de izquierdas se acabase apoyando en un partido neoliberal sería una traición a los principios que hicieron nacer esta legislatura.

¿Cree que los 16.000 millones de euros prometidos por la ministra de Hacienda para las autonomías es suficiente?

Con los 16.000 no vamos a llegar. Sí creo que el diseño del fondo va en la buena dirección, porque no es un ‘FLA dos’. No plantean préstamos, sino transferencias. Pero creo también que esos 16.000 millones se quedan cortos . Tendría que estar por encima de los 25.000 millones. Hay que incorporar políticas de reconstrucción además de las sanitarias.

Si no hubiese pandemia, probablemente ahora hubiese una campaña electoral en Cataluña. ¿Cómo están actualmente sus relaciones entre ERC y JxCat? ¿La salida de la crisis debería gestionarla un nuevo gobierno?

En esta situación, en lo último que piensas es en las elecciones. Estamos trabajando codo con codo. Es cierto que se anunciaron unas elecciones previas a toda esta pandemia, y eso se tendrá que resolver. Quien tiene la palabra para poderlo resolver y plantearlo es el president de la Generalitat, que fue quien planteó este escenario electoral.

En el caso de que se convocaran las elecciones pronto, ¿cuál sería el papel que podría jugar Junqueras?

Oriol Junqueras siempre, siempre, será el líder y el candidato de ERC. Aunque en la situación actual, con la inhabilitación, no sea posible que esto sea así, el líder de ERC es Oriol Junqueras y es con quien estamos tomando todas las decisiones en el ámbito político.

¿Está suspendida la Mesa de Diálogo que pactó Sánchez con ustedes?, ¿quizá la pandemia ha puesto en pausa el proceso independentista?

La Mesa de Diálogo es un elemento fundamental de la legislatura, pero convenimos las dos partes que en las primeras semanas de la pandemia era más conveniente no hacer ninguna reunión. Estábamos todos centrados en temas de una urgencia extraordinaria. Pero tanto Sánchez como Torra han dejado muy claro que a medida que se recupere la normalidad política, también se reunirá la Mesa de Diálogo.

Hay muchos ciudadanos de otras autonomías que veranean en Cataluña, ¿cree que podrán ir este verano también?

El mejor servicio que podemos hacer a todas las personas que han venido a veranear a Cataluña es darles la seguridad, y dependerá de cuál es el proceso de desescalada y de que tengamos las condiciones para volver a disfrutar de lo que disfrutábamos antes de la pandemia.

¿Entonces no es seguro que se pueda ir en algún momento de este verano?

Aún no tenemos los datos y las condiciones para poder decidir y fijar una fecha.

¿Cómo ve la propuesta de la ministra Celaá de que haya mitad de alumnos por aula?

Con todo respeto, la ministra puede tener una opinión, pero la decisión es del Gobierno autonómico. En todo caso, si se tienen que reducir los alumnos por aula, tendrá que aumentarse no solo la infraestructura, sino también el número de maestros. Esto enlaza perfectamente con el planteamiento de que el fondo de 16.000 millones debe ser mayor.

¿Usted qué plantea?

No se puede aventurar ahora a cómo tiene que ser septiembre exactamente, cuando aún no conocemos la evolución de la pandemia. Lo inmediato es que hay muchas familias que están volviendo al trabajo, o que han estado con un ERTE y ahora volverán a trabajar, y no tienen con quién dejar a los niños. Debe implementarse ya una ayuda económica para que las familias puedan hacer reducción de jornada de trabajo y se les compense con una ayuda para poder estar a cargo de sus hijos.