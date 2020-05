Fernando Simón: "No podemos decir a qué se debe el exceso de mortalidad en España. Puede ser por infartos, por un accidente de tráfico enorme..."

El responsable de Emergencias, Fernando Simón, no ha querido atribuir directamente al coronavirus el exceso de mortalidad registrado en las últimas semanas en España, que el Instituto de Salud Carlos III cifra en más de 30.000 personas. "Todos esos incrementos son estadísticos y se tienen que asociar luego a una causa. No podemos decir a qué se deben esos incrementos. No sabemos si se deben a un accidente de tráfico enorme, a infartos, al coronavirus o a cualquier otra enfermedad", ha afirmado Simón en su rueda de prensa de este jueves.

Desde el inicio de la pandemia han fallecido en España por la covid-19 26.070 personas, según los datos oficiales. Pero la cifra real es superior, ya que sólo se incluyen aquellos que hayan dado positivo en un test antes de morir y sobre todo al principio de la emergencia sanitaria, la escasez de pruebas y la imposibilidad de realizar autopsias por el riesgo de contagio hizo que muchos casos no se contabilizaran.

Paralelalemente a las cifras del Ministerio de Sanidad, el Instituto de Salud Carlos III publica casi todos los días el documento 'Vigilancia de los excesos de mortalidad por todas las causas', también conocido como informe MoMo, que nació en 2004 con el objetivo inicial de monitorizar los fallecidos por las olas de calor en España. Ahora, el informe MoMo está midiendo el exceso de mortalidad detectado en España desde el inicio de la crisis del coronavirus. Utiliza datos del Registro General de Registros Civiles y Notariados del Ministerio de Justicia, distribuidos entre todas las Comunidades Autónomas y que incluye las 52 capitales de provincia y en total, al 92% de la población nacional. Estos datos los coteja con la estimación de fallecidos prevista, de acuerdo a datos de años anteriores, para un determinado periodo de tiempo. Según el último informe, publicado el día 5, en España se ha registrado un exceso de mortalidad de 30.706 entre el 17 de marzo y el 2 de mayo de 2020, es decir, casi 5.000 personas más que las que contabiliza Sanidad.

"En España se muere mucha gente por otras causas y esos menos de 5.000 de diferencia que hay se pueden explicar por muchas razones. Cuando se desglose por causas sabremos cuántos son directamente achacables al coronavirus. Sí que sabemos que tenemos más de 26.000 muertos por coronavirus. Las cifras son perfectamente compatibles y coherentes", ha asegurado Simón.

Durante el estado de alarma, el tráfico rodado ha disminuido en más del 65% y el número de fallecidos en las carreteras en los cuatro primeros meses del año fue de 248, 79 menos que en el mismo periodo del año anterior.

