Distribución, comercio, moda y restauración dicen que los centros comerciales están listos para abrir el lunes

Los sectores vinculados a la cadena de valor de la distribución, el comercio, la moda y la restauración han solicitado al Gobierno que la reapertura de los centros y parques comerciales, así como los locales y establecimientos comerciales ubicados en los mismos, se incluyan en la fase uno, que arrancará previsiblemente el 11 de mayo, ya que están en condiciones de garantizar la salud y la seguridad de sus clientes y sus trabajadores.

Asi lo han puesto de manifiesto la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC) y las asociaciones AECOC, Acotex y Marcas de Restauración en un comunicado conjunto, en el que insisten en que los centros comerciales, cuya apertura está prevista el próximo 25 de mayo dentro de la fase dos, están "perfectamente preparados" para abrir en la fase uno.

"Con la apertura en la fase uno se evitaría, además, una discriminación incomprensible entre segmentos del ámbito del comercio", han señalado las asociaciones, que consideran que no tiene sentido prohibir la apertura de los locales o establecimientos ubicados en centros y parques comerciales cuando el resto de locales y establecimientos comerciales fuera de los centros sí van a poder abrir en la fase uno.

"De mantenerse esa discriminación, no solo conllevaría un grave perjuicio económico y reputacional, sino que el proceso de recuperación y vuelta a la normalidad no se haría en igualdad de condiciones ni de oportunidades para los comerciantes de los centros y parques comerciales. Si la reapertura se retrasa más allá de la fase uno, se ahondaría en mayores pérdidas de ventas que dificultarán más la recuperación", han advertido.

Según han señalado, los centros y parques comerciales son espacios gestionados por empresas profesionales dedicadas a asegurar las condiciones de seguridad e higiene necesarias en cada momento, tanto en su puesta en marcha como en su coordinación y control, lo que permite considerar que se trata de espacios "muy controlados".

Además, los centros y parques comerciales ya permanecen abiertos actualmente, garantizando la seguridad y la higiene. En concreto, más de 500 centros y parques comerciales están ya abiertos al público al albergar un importante número de los establecimientos comerciales cuya actividad se considera esencial.

Ello ha obligado a gestionar, ya desde el inicio de la crisis, medidas para garantizar la seguridad de todos los usuarios y el funcionamiento de las instalaciones como un espacio seguro para estar y comprar, sin riesgo de aglomeraciones ni en los locales ni en las zonas comunes de los centros.

Elemento tractor para la reconstrucción económica

Además, las asociaciones firmantes del comunicado han resaltado que los centros y parques comerciales suponen un elemento tractor para la reconstrucción económica.

En concreto, el sector de centros y parques comerciales contribuye al sumar a más de 36.000 comerciantes, de los que un 85% son pequeños comercios inferiores a 300 metros cuadrados (en su mayoría pequeños autónomos y pymes). Al cierre de 2019, aportaron más de 740.000 puestos de trabajo, entre empleos directos (cercano a un 50%) e indirectos.