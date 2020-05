Rufián reprocha a Sánchez que negocie la prórroga con Cs, y no hable con ERC

El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, ha señalado la "irresponsabilidad" del Gobierno en gestionar la crisis como si tuviera mayoría absoluta y ha reprochado a Pedro Sánchez que negocie la prórroga con Cs, eligiendo así a la "derecha" en lugar de negociar con los republicanos.

En su intervención en el Congreso en el debate y votación de la cuarta prórroga del estado de alarma, Rufián ha subrayado que este miércoles "no se constata el no de ERC a la cuarta prórroga del estado de alarma, se constata el 'no' del Gobierno a negociar" con la formación republicana.

Rufián ha recordado a Pedro Sánchez que sin diálogo con ERC no hay legislatura y ha exigido al Gobierno que "haga caso" a la formación republicana porque "nada es gratis en política", ha advertido.

"Hoy no votamos una prórroga del estado de alarma, hoy votamos en contra de su prórroga" ha dicho Rufián en una intervención en la que ha dejado claro que "sí hay alternativa".

"Hay alternativa a la recentralización, a la militarización y a la regresión de derechos civiles en la gestión de la crisis. Y es dramático que solo lo digamos nosotros", ha subrayado el portavoz parlamentario.

Y ha comentado que si fuera de Unidas Podemos estaría "muy preocupado" por ver cómo los socialistas se giran a mirar a Cs, eligiendo en definitiva "a la derecha".

Rufián ha pedido al Gobierno que se "queme las cejas" negociando con quienes facilitaron su acceso a Moncloa y ha advertido de que si quiere mantener ese marco, tendrá que negociar.

"No decimos 'no' a la prórroga sine die del estado de alarma, decimos 'no' a la prórroga sine die de no tener derechos", ha insistido el portavoz.

Rufián ha dejado claro que la dicotomía entre estado de alarma o caos "no es cierta", y la dicotomía entre "derechos o salud, entre sanidad o libertad, entre obediencia ciega o deslealtad es perversamente falsa".

"Aquí la única dicotomía real es la del Gobierno, la de negociar el estado de alarma con PP, Cs o nosotros y han elegido lo primero", ha subrayado.

Y decir que hoy ERC vota junto a Vox "es como decir que el PSOE vota junto a Vox cuando veta las comisiones de investigación del rey emérito".

Rufián ha asegurado que si hoy no se aprobara el estado de alarma no pasaría absolutamente nada porque en el actual marco legislativo estatal y autonómico hay vías de seguir con el confinamiento y seguir con las medidas sociales y económicas.

"Nosotros estamos por prorrogar políticas excepcionales, no estado excepcionales", ha subrayado el portavoz republicano al tiempo que ha comentado que hay días buenos y malos pero este es "de los peores, triste y frustrante".