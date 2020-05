La decisión de ERC de votar en contra de prorrogar el estado de alarma deja al Gobierno en manos del PP

La Ejecutiva Nacional de Esquerra Republicana ha decidido este lunes que sus diputados votarán 'no' a la prórroga del estado de alarma en el Congreso de los Diputados el próximo miércoles.

Los independentistas venían absteniéndose en todas las prórrogas que ha autorizado hasta ahora el Congreso y en el último debate, su portavoz, Gabriel Rufián, ya advirtió de que cada vez estaban más cerca del 'no'.

Según ERC, cuyo "no" se suma al rechazo que ya planteó JxCat en la anterior prórroga en el Congreso, "el estado de alarma no es el mecanismo adecuado" y "la centralización ha sido un error".

"Nos abstuvimos por responsabilidad y para dar un voto de confianza al Gobierno español. Y pedimos rectificación de la retirada de competencias y espacios de soberanía. No lo han hecho. No han escuchado. No podemos seguir dando nuestros votos para facilitar este estado de alarma", subraya ERC en un comunicado.

Con esto, el Gobierno queda en manos del PP. El Ejecutivo de Sánchez ha elevado la presión sobre el partido de Pablo Casado para que siga apoyando la prórroga como ha venido haciendo hasta la fecha y ha advertido que, si no lo hace, será responsable del "caos" que pueda producirse o de los rebrotes de la pandemia. Casado, ha dicho esta mañana que mantener el estado de alarma a partir del 10 de mayo "no tiene sentido".