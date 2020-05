Torra reprocha a Sánchez que no responda a su petición de reunión bilateral

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reprochado este domingo a Pedro Sánchez en la reunión con los presidentes autonómicos que no haya respondido a su petición por carta de mantener una reunión bilateral, lo que cree que es una muestra de "falta de respeto institucional".

"Me sorprende que hablemos de cooperación, cogobernación y diálogo y no podamos tener una simple conversación", ha señalado Torra, tras recordar que el pasado miércoles envió la carta a Sánchez solicitando una reunión "urgente" esta misma semana, según han informado fuentes de Presidencia de la Generalitat.

Más información Torra rechaza la prórroga del Estado de Alarma si no recupera competencias

En la carta, a la que ha tenido acceso Efe, Torra le escribe a Sánchez: "Es urgente que tratemos de las necesidades específicas de Cataluña y de las propuesta concretas que hemos ido preparando para un desconfinamiento asimético y progresivo". "No dejemos pasar más tiempo -añade- sin encarar esta cuestión al máximo nivel y no en medio de unas reuniones de domingo que no permiten entrar hablar ni concretar nada".

Discrepancias con la desescalada

El presidente catalán ha trasladado también su preocupación en la reunión de este domingo por cómo se está llevando a cabo el desconfinamiento al considerar que "se está yendo demasiado rápido" y ha pedido que "se tomen las decisiones sin ser prisioneros del calendario".

Una vez más, ha reclamado el retorno de las competencias de la Generalitat y ha advertido de que "Cataluña votará 'no' a la prórroga del estado de alarma" si la administración catalana no las recupera. En esta línea, ha instado a Sánchez, si no acepta la devolución de las competencias, a excluir a Cataluña del estado de alarma o a aceptar que Cataluña se convierta en la autoridad competente en la desescalada.

Además, ha solicitado que los superávits de los ayuntamientos los puedan gestionar ellos mismos y ha pedido que la obligatoriedad del uso de la mascarilla en el transporte público se extienda a la salida a la calle para toda la ciudadanía.

Por último, Torra ha vuelto a criticar que la reunión con los presidentes autonómicos sirva para que se les explique las medidas que el Ejecutivo ya ha adelantado a la ciudadanía y ha pedido que estas se hagan el sábado.

Las bilaterales serán cuando haya normalidad



La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha respondido este domingo a la petición del presidente catalán, Quim Torra, para una reunión bilateral con Pedro Sánchez que este tipo de encuentros con los presidentes autonómicos se podrán realizar cuando haya una situación de "mayor normalidad".

En una rueda de prensa tras las videoconferencia de presidentes, ha considerado que ya existe una "comunicación fluida" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con todos los dirigentes autonómicos en estos encuentros dominicales, en los que pueden trasladarle todas las materias que sean de su interés.

Solo será cuando el país se encuentre en una "situación de mayor normalidad" que la que hay ahora, en la que las 24 horas se dedican "a la lucha contra la pandemia", cuando se podrán producir reuniones bilaterales entre Sánchez y cualquiera de los presidentes autonómicos, incluido Torra.

Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha rechazado la posibilidad de ampliar la obligatoriedad del uso de mascarillas, tal y como ha reclamado Torra, más allá del transporte público porque es donde es "muy difícil, a veces imposible, mantener la distancia interpersonal recomendada".

En otros situaciones de la vida normal, la mascarilla seguirá siendo "recomendable", como hasta ahora, y solo en aquellos lugares profesionales donde no se pueda mantener la distancia interpersonal también será obligatorio "como venía siendo el caso hasta ahora".

Illa ha descartado, además, que se haya producido una "relajación" de las medidas de seguridad con el desconfinamiento y cree que en general han sido "cumplidas de forma muy ejemplar" por el conjunto de ciudadanos.

