El Gobierno advierte que no prorrogar el estado alarma dejaría sin valor el trabajo de los ciudadanos

El Gobierno ha hecho hoy un llamamiento a la responsabilidad de los partidos para mantener el estado de alarma, porque en sus siete semanas en vigor ha demostrado que ha funcionado para evitar contagios y disminuir las muertes y porque no hacerlo, sería como dejar sin valor el trabajo de los ciudadanos.

Tras la reunión por videoconferencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los representantes autonómicos, los ministros de Hacienda, María Jesús Montero, y de Sanidad, Salvador Illa, ha comparecido en rueda de prensa este domingo y han respaldado la intención del Ejecutivo de pedir una prórroga del estado de alarma.

Será el Congreso de los Diputados quien tendrá que ratificar esa prórroga y a sus parlamentarios se han dirigido Montero e Illa para decirles que votar en contra sería como decir que "el trabajo previo de los ciudadanos no tiene ningún valor".

Para la transición a la "nueva normalidad" es necesario mantener el estado de alarma, ha dicho Illa, quien ha añadido que el Congreso puede "estimar la decisión que considere", pero la propuesta del Gobierno "tiene el consenso amplio de la sociedad".

Aunque aún no se han despejado las dudas sobre la votación, Montero ha insistido en que el Gobierno quiere hablar con todos los partidos y, en referencia a las críticas del líder del PP, Pablo Casado, ha manifestado: "no creo que el problema de que determinada fuerza política apoye o no sea porque se ha hablado o no".

Illa, por su parte, ha recordado que, como se ha considerado internacionalmente, es necesario salir de forma ordenada de la crisis y, por eso, tiene sentido prorrogar el estado de alarma, "para continuar controlado la pandemia".

El titular de Sanidad ha valorado los datos que hoy han reflejado un número de muertes muy por debajo de las 200 (164) y que por primera vez hayan bajado de los mil los nuevos diagnosticados.

Cada semana, ha añadido, el Gobierno se fija unos objetivos en el control de la COVID-19 que "siempre se han cumplido". Y ha ido más lejos: "Siete semanas, siete objetivos cumplidos", lo que demuestra "un cumplimiento ejemplar" de las medidas del decreto, que ha permitido a los españoles "tomar el control" de la epidemia y que ninguna comunidad autónoma se haya quedado atrás.

Hasta el punto, según Illa, que si hubiera un rebrote, España cuenta con un instrumento eficaz: el estado de alarma, "imprescindible en la desescalada".