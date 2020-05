Sánchez pedirá otra prórroga del estado de alarma porque "no hay plan B" y es "eficaz y necesario"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este sábado el uso del estado de alarma como figura "eficaz y necesaria" frente la crisis del coronavirus y ha indicado que "no hay plan B". "El único plan es el estado de alarma", ha dicho tras anunciar que solicitará una nueva prórroga al Congreso de los Diputados la próxima semana.

En rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, Sánchez ha insistido en que aplicar esta figura constitucional no es un "capricho" o una "excentricidad". Según ha señalado, el confinamiento y otras medidas restrictivas están ayudando a frenar el contagio y además el estado de alarma es necesario para amparar las medidas de apoyo económico frente a la crisis.

Será el próximo miércoles cuando Sánchez pida al Congreso la aprobación de una nueva prórroga del estado de alarma, la cuarta, de otros 15 días. La actual prórroga, la tercera, entró en vigor el domingo 26 de abril, y se prolongará hasta la medianoche del 9 al 10 de mayo. El Gobierno, para aprobar la prórroga, necesita la mayoría simple del Congreso. En la última votación, el 23 de abril, la prórroga salió adelante con 269 votos a favor, 60 en contra y 16 abstenciones.

Ante la amenaza de varios partidos de no apoyar una nueva prórroga o las reticencias de algunos Gobiernos autonómicos a que dicho estado se mantenga, Sánchez ha dicho en rueda de prensa que todos deben ser conscientes de que la alarma es un "instrumento eficaz para vencer al coronavirus" y todos los países europeos lo están utilizando. Es un instrumento además, ha recalcado, que ampara a distintos colectivos para protegerles ante el parón económico.

"Es importante ser conscientes del impacto que podría tener no solo en la salud pública sino también económico y social" que no se aprobara la prórroga, ha dicho Sánchez, quien ha insistido en que no piensa polemizar con administraciones o partidos pero ha insistido en que todos deben "arrimar el hombro" e ir "todos a una".

Sánchez ha señalado que si el estado de alarma estaba justificado cuando se decretó por primera vez para ordenar el confinamiento "cómo no va a seguir estándolo ahora" con todas las "incertidumbres" que se presentan ante la desescalada, que va a necesitar de "mucha prudencia, mucho diálogo bilateral con las comunidades y mucha responsabilidad por parte de todos".

Además, el jefe del Ejecutivo ha defendido que sí que habla con los partidos para pedirles su apoyo, y prueba de ello es la "decisión política" que su Gobierno ha tomado de que cada prórroga dure quince días para así acudir al Congreso cada dos semanas a "rendir cuentas", informar y debatir.

Pedro Sánchez ha insistido en el riesgo que supondría no prorrogar el estado de alarma, y no sólo para la salud sino también para la economía, y ha puesto de ejemplo que en el próximo Consejo de Ministros se aprobarán otros 20.000 millones de liquidez para pymes y autónomos que quedarían suspendidos si dicha alarma no se prolonga.

Consulta todas las noticias sobre el coronavirus

Última hora sobre el coronavirus

Regístrate en la newsletter de HERALDO y tendrás cada día toda la información sobre el coronavirus.