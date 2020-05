El delegado del Gobierno en Madrid, sobre acto de Ifema: "El homenaje a los sanitarios es que sean protegidos, no hacinados"

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha asegurado este sábado que el acto de clausura del hospital provisional de Ifema, organizado por el Gobierno regional, ha derivado en un "mitin" y que el mejor homenaje a los sanitarios es que "sean protegidos, no hacinados", por lo que se investigará desde su departamento si hubo aglomeraciones en el evento que pudieran vulnerar el estado de alerta.

Va a abrir una investigación por si se hubieran vulnerado algunas de las normas básicas, entre otras, las del distanciamiento social entre personas, reguladas en el real decreto de estado de alarma. "Vamos a investigar si se han cumplido las normas, ni más ni menos (...) No podemos pedir su cumplimiento a los ciudadanos y que luego las incumplan, presuntamente, los representantes de las instituciones", ha avanzado.

Más información El hospital de Ifema cierra entre críticas a Ayuso por el acto de clausura

Franco ha asegurado de que, ante la actual pandemia, los sanitarios deben recibir "respeto", "agradecimiento" y "homenajes" pero "no se merecen que sean utilizados con fines electoralistas". "El mejor homenaje es que sean protegidos y no hacinados", ha lanzado el delegado del Gobierno en Madrid para remarcar que se investigará si en el evento hubo vulneración de la normativa.

Ciudadanía ejemplar

Para ello, se abrirá una investigación al uso con las comprobaciones necesarias y habituales, como por ejemplo visionar las imágenes grabadas del acto de clausura del hospital provisional de Ifema.

Tras incidir en que "no se puede intentar culpabiizar a quien no tiene culpas", en referencia a informaciones sobre que las aglomeraciones las habrían producido invitados de determinados grupos, Franco ha subrayado que "ahora es el momento de la ejemplaridad" de los cargos públicos y "no de las descalificaciones". "Estamos ante una ciudadanía que está siendo ejemplar en el cumplimiento del estado de alarma y no puede ser que sean las instituciones las que demos mal ejemplo", ha zanjado.

El también secretario general del PSOE-M ha indicado que es "obvio" que quien cursó las invitaciones fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que se enviaron al grupo parlamentario Socialista en la Asamblea, que decidió "reducir a la mínima expresión" su representación en este acto que inicialmente era de homenaje a los profesionales sanitarios pero que "evidentemente" ha derivado "en un mitin".

"No estamos para fiestas sino para reconocimientos de los profesionales y de los familiares de las víctimas", ha enfatizado.

Preguntado por la marcha del 8-M y la investigación que realiza el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid contra él por presunta prevaricación, Franco ha dicho que el 7 de marzo no había ningún elemento objetivo que llevase a prohibir dicho evento.

Más información sobre el coronavirus, en HERALDO.