De qué hablamos cuando hablamos de test

Test. Probablemente sea una de las palabras más repetidas desde que estalló la epidemia. "Tenemos un mensaje muy sencillo para todos los países: test, test, test. Hay que hacer test a todos los casos sospechosos", dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el 16 de marzo. Y añadió algo obvio: "No podemos detener esta pandemia si no sabemos quién está infectado". Para eso, no cabe otra que hacer test. Mes y medio después, seguimos a vueltas con ellos. ¿Son todos iguales? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se hacen? ¿Son fiables? Cinco científicos de CIC bioGUNE, uno de los 29 centros de excelencia Severo Ochoa que hay en España, explican las claves de unas pruebas imprescindibles para frenar al coronavirus.

1. ¿Cuántos tipos de test hay?

"Básicamente dos, el test PCR y el serológico o de anticuerpos. Sirven para dos cosas distintas y los hay de diferentes calidades. La PCR te dice si eres portador del virus y puede servir para contener brotes. La prueba de anticuerpos te dice si has estado en algún momento en contacto con él, aunque no hayas sufrido ningún síntoma. Respecto a calidad, los más fiables son siempre los aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos", resume el bioquímico José María Mato, director del centro de investigación biomédica de Derio (Vizcaya).

2. ¿Qué detecta la prueba de la PCR?

"La PCR detecta si tienes virus vivo, su genoma. Puedes ser portador del coronavirus y no desarrollar la enfermedad, ser asintomático. Aunque sea así, aunque no sufras la Covid-19, si la PCR detecta el virus, eres un potencial foco de infección", explica Ana María Aransay, que empezó a utilizar esta técnica en 1994 y ha trabajado en genética de poblaciones y diagnóstico de leishmaniasis. La PCR busca en la muestra "la secuencia del genoma que hayas marcado como objetivo". En este caso, fragmentos del ARN del SARS-CoV-2. "Hay test que detectan uno, dos o tres genes del coronavirus", indica la bióloga, que asegura que una buena PCR "tiene una fiabilidad del 98%, mientras que en los llamados test rápidos se registran muchos falsos positivos y negativos".

3. ¿Hasta qué punto influye en resultados cómo se toman las muestras?

"Cuando, a veces, se espera que una muestra sea positiva y luego no lo es, puede deberse a muchas razones, incluida cómo has tomado la muestra", advierte Joaquín Castilla, farmacéutico y experto en bioseguridad. Aunque parezca que, para detectar la infección en sus fases iniciales, basta con meter sin más un hisopo o torunda por la nariz y la boca, no es tan sencillo. "Si hay mucha carga viral, lo normal es que te salga positivo, aunque la toma de muestras no haya sido hecha correctamente. Pero la mayoría de las personas no tiene mucha carga viral. No es lo mismo tocar la úvula (campanilla) durante un segundo que frotar por toda esa zona, incluidas las amígdalas. Y lo mismo pasa con la nariz, donde hay que llegar hasta la nasofaringe, que es donde puede haber más carga viral"..

En ambos casos, señala el investigador de Ikerbasque, los hisopos deben llegar hasta el fondo y han de usarse dos diferentes, uno por cada zona de muestreo. "Imagínate que tienes en la garganta placas bacterianas por otra enfermedad y luego te meten el mismo hisopo por la nariz. Es como si te tocas una herida del brazo y te tocas con ese mismo dedo el ojo.".

4. ¿Las muestras son peligrosas?

"Generalmente, los dos hisopos se introducen en un tubo que tiene un medio de cultivo que preserva el virus vivo. Eso me obliga a considerar la muestra como peligrosa, empaquetarla de una forma particular y que viaje hasta el laboratorio con toda la infectividad del mundo. Sin embargo, el objetivo normalmente no es preservar la infectividad del virus, sino aniquilarlo en cuanto llega al laboratorio y conservar para el test sólo el material genético. Lo lógico sería meter los hisopos en un tubo con una solución inactivante que mate al virus, pero preserve lo que me interesa de él, el ARN", explica Castilla, que hizo su tesis doctoral sobre coronavirus en el laboratorio de Luis Enjuanes e Isabel Sola, en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC).

5. ¿Ahora no se desactiva el virus según se toma la muestra?

"La costumbre hace que todavía no se haga, a pesar de que no es un proceso más caro, y el transporte es así más seguro y se evitan posibles contagios entre quienes van a manejar la muestra", indica Mato. "Además, nosotros hemos comprobado que no afecta al análisis de detección del virus. El ADN y el ARN son dos moléculas muy parecidas. El ADN es muy estable, pero el ARN es muy frágil porque en el entorno hay muchas enzimas que lo cortan como si fueran tijeras. Necesitas un medio que lo preserve, inactivando el virus y también todas esas enzimas que lo acompañan en la muestra. Lo que conseguimos así es 'congelar' el estado del material genético", explica el bioquímico Arkaitz Carracedo, investigador de Ikerbasque (Fundación Vasca para la Ciencia) y profesor de la Universidad del País Vasco.

6. ¿Qué se hace con las muestras cuando llegan para su análisis?

"Si viene en medio de un cultivo, lo primero es inactivarlas en un laboratorio de bioseguridad 3 para que, si contienen el virus, no sean infectivas para nosotros -dice Aransay-. Luego, ya en uno de bioseguridad 2, extraemos el ARN y preparamos la PCR. Hay centros que tienen automatizado el segundo y el tercer paso, y otros que no tienen automatizado ninguno. No hay ninguna obligación en esto, pero la robotización simplifica el trabajo y minimiza errores y contaminación cruzada, un riesgo cuando tienes muchas muestras juntas. Una vez extraído el ARN, puedes trabajar en un laboratorio normal; ya no hay ningún peligro".

7. ¿Cuánto se tarda en tener los resultados?

"Si solo llega una muestra, cuatro horas. Nosotros trabajamos en series de unas 92 y entonces nos vamos a cerca de las cinco horas, porque hay que multiplicar los pasos", puntualiza Aransay. "En una situación como la que estamos ahora, necesitas un método de PCR que sea reproducible y escalable, que puedas hacer análisis por decenas o por cientos, y para eso no debe ser muy manual. Además, lo mejor es basarse en kits porque, si no, tendrás que hacer cosas manualmente y usar campanas químicas para no exponer a los trabajadores a sustancias como el fenol y el cloroformo. Si lo haces por cientos o miles, necesitas muchas campanas, una infraestructura muy potente. Frente a eso, la alternativa más eficiente son los kits comerciales que no dependen de químicos volátiles tóxicos y los robots", dice Carracedo.

8. ¿Cómo sabemos que un negativo de la PCR no se debe a un fallo?

"Para eso se incluye en el ensayo lo que nosotros llamamos una secuencia de control, que puede ser un gen humano o una molécula artificial. Si la PCR no detecta en la muestra el SARS-CoV-2, pero sí el ADN humano o la artificial, estamos ante un negativo real. Si no detecta el virus ni tampoco el gen humano -que sabemos que está ahí- es que algo no ha funcionado bien. Es importantísimo que la PCR cuente con un sistema de control interno para evitar falsos negativos, y hay algunas que no lo consideran", advierte Aransay. Además, como cualquier otro análisis clínico, este también tiene un límite de detección. "Lo ideal es que se detecten, como poco, diez copias del virus por reacción. Es decir, que con diez copias la muestra dé positivo. De ahí para abajo, todavía mejor".

9. ¿Qué son los test serológicos o de anticuerpos?

"Los test serológicos pretenden detectar la presencia de anticuerpos frente al virus en muestras de suero o sangre. No sirven para detectar la enfermedad o el virus, sino a los individuos que han estado en contacto con el SARS-CoV-2. Los hay de diferentes tipos y de los que más se habla ahora es de los rápidos. Se parecen en formato a los de embarazo y detectan anticuerpos a partir de una gotita de sangre. Normalmente, desde la infección hasta la producción de anticuerpos detectables en sangre pasan como mínimo dos semanas", explica Asís Palazón, farmacéutico e investigador principal del Grupo de Inmunología.

10. ¿Los test rápidos de anticuerpos son fiables? ¿Para qué sirven?

"No son muy sensibles. Presentan errores porque algunos individuos pueden tener una cantidad de anticuerpos por debajo de su capacidad de detección. Eso quiere decir que puede haber positivos que den como negativos", avisa Palazón. Estas pruebas rápidas exigen unos 15 minutos. Frente a ellas, hay otras no rápidas, pero sí más sensibles. "Mientras que el test rápido sólo te dice sí o no, en el laboratorio podemos detectar concentraciones muy bajas de anticuerpos en suero. Claro que es más costoso y laborioso. Los test de anticuerpos sirven principalmente para saber qué porcentaje de la población está inmunizado y tiene probabilidades muy bajas de volver a infectarse. Esto no está todavía demostrado con este coronavirus, pero es lo habitual en otros virus. Más adelante, podríamos seleccionar así a quienes deban recibir la vacuna porque no tienen anticuerpos", añade Palazón.

11. ¿Se garantizaría la confidencialidad fuera de laboratorios públicos?

"La confidencialidad es un tema muy importante. ¿Cómo te aseguras de que a un centro como el nuestro no le lleguen muestras con datos sensibles como el número de historia clínica? En CIC bioGUNE, llevamos años trabajando con el Biobanco Vasco, que es la entidad del servicio público de salud que permite mover muestras desde la práctica clínica a la investigación. Por eso sabemos cómo se puede hacer. El Biobanco Vasco transforma el código de historia en otro número que nosotros no podemos descodificar. Nos llega una muestra con ese código, la analizamos, les devolvemos el resultado, y el Biobanco Vasco descodifica el número. Además, nosotros nunca diagnosticamos, sólo decimos si en la muestra detectamos o no lo que se está buscando. Es luego un médico el que interpreta el resultado que nosotros facilitamos y hace el diagnóstico", explica Carracedo.