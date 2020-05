Torra acusa al Gobierno de actuar de forma unilateral, pero sus quejas no caen en saco roto

El Ejecutivo catalán carga a diario contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que reprocha que no escuche sus propuestas y actúe de forma unilateral sin tener en cuenta las opiniones del resto de dirigentes autonómicos. Pero dos de las decisiones de mayor calado durante la actual crisis de la pandemia, el confinamiento total y el plan de desescalada, son de inspiración catalana, ya que, días antes de su entrada en vigor, la Generalitat ya las defendía y las había aprobado como posible hoja de ruta para aplicar en Cataluña en caso de tener las competencias para ello.

Torra ha llegado a acusar a Sánchez de que podría provocar una crisis humanitaria y le ha advertido de que el actual modelo de videoconferencia con los presidentes autonómicos no tiene sentido que se siga celebrando porque, a su juicio, es un monólogo en el que uno habla y los otros se limitan a tomar nota. "Pedimos que se nos escuche y que no se impongan las cosas ni las decisiones. Pedimos colaboración y no imposición en las decisiones", apuntó la consejera de Presidencia, Meritxell Budó.

Los hechos, sin embargo, desmienten al Ejecutivo catalán, que no ha dudado en apuntarse el tanto cuando unas de sus iniciativas salía adelante. "Quiero agradecer al presidente Sánchez que atienda las demandas de Cataluña", afirmó Torra el pasado 28 de marzo. Ese día, el Gobierno decretó el confinamiento total de la población, que duró dos semanas. La Generalitat llevaba quince días pidiendo que se adoptara la medida. Cuando Sánchez la aprobó, Torra lo exhibió como un trofeo pero sin antes asegurar que la orden llegaba tarde y que en esas dos semanas desde que él lo propuso hasta que se decretó se podían haber salvado muchas vidas. Ese es el principal argumento que esgrime el Govern para asegurar que en una Cataluña independiente habría menos muertos porque lo habrñian gestionado de otra manera.

Tres cuartas partes de los mismo ocurre con el plan de desescalada. El sábado pasado, el Ejecutivo catalán presentó su propio plan de desconfinamiento. Es el que Quim Torra defendió el domingo pasado en la reunión con Sánchez y sus homólogos autonómicos. En sus aspectos generales, era similar en cuanto a las fases al que el presidente del Gobierno presentó el martes. El propio consejero catalán de Interior, Miquel Buch, poco dado a lanzar flores al Gobierno central, reconoció que la hoja de ruta anunciada por Sánchez tenía elementos "positivos" e incluía "aspectos similares o prácticamente iguales" a los que defendemos desde hace días

Más propuestas

Lo que no incluía era el sistema de franjas horarias para las salidas de la población, una propuesta que sí contemplaba el plan de desescalada de la Generalitat. Días después de presentar su proyecto, Sánchez y su gabinete anunciaron el jueves "franjas horarias" para organizar las salidas de la población y proteger a los colectivos más vulnerables. Una vez más, el Govern se atribuyó el mérito. "Finalmente, el Gobierno ha aplicado el sistema de franjas horarias que hacía días que proponíamos", afirmó la consejera de Salud del Gobierno catalán, Alba Vergés.

Está por ver cómo responde el Gobierno a las otras reivindicaciones en relación a la gestión de la pandemia que parten de Cataluña. Por una parte, Torra pide a Sánchez que la territorialización de la desescalada no se pilota a nivel provincia sino desde las regiones sanitarias, que corresponden a siete áreas geográficas de Cataluña. El Govern reclama además, así lo hará el lunes en la reunión del Gobierno con las autonomías, un fondo Covid-19 para las autonomías. Y exige, sobre todo, que se levante el estado de alarma o, al menos, que se modifique para devolverle las competencias.