¿Qué opciones tendría Sánchez si el Congreso no le aprueba una nueva prórroga del estado de alarma?

El Gobierno va a solicitar al Congreso una nueva prórroga del estado de alarma por la crisis del coronavirus al mismo tiempo que prepara la desescalada. Pero puede encontrarse con más problemas que en las anteriores peticiones. Hasta ahora, Pedro Sánchez ha encontrado el respaldo de casi todos los grupos, especialmente del PP (mientras que ERC ya se pasó a la abstención en la última votación). Ahora todo está un poco más en el aire.

"No me puedo mojar como me gustaría, no puedo explicitar exactamente cuál va a ser nuestra posición porque sabe que luego la hemeroteca es traicionera y me gustaría dar una respuesta segura y certera en cuanto tengamos toda la información". Con estas palabras, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, mantuvo este jueves todas las dudas. El discurso de Pablo Casado se ha ido endureciendo a medida que avanzaba la crisis, y aunque no parece que vaya a hacerse realidad, su partido podría moverse ahora hacia el voto en contra.

Más información Última hora del coronavirus, en directo

García Egea ha afeado a Sánchez que no informe a ningún grupo parlamentario de sus planes y crea que todos los grupos "tienen que apoyarle incondicionalmente sean cuáles sean las fórmulas qué el utilice". Tras criticar que se dedique a "exigir diálogo" a los demás pero luego el presidente del Gobierno esté "en un monólogo permanente", ha insistido en que cuando su partido conozca "los detalles" relativos esa nueva prórroga "informará de su voto".

El Gobierno, para aprobar la prórroga, necesita la mayoría simple de la Cámara. En la última votación -el 23 de abril- ya votaron 'no' Vox, JxCat y la CUP. Esta vez ERC también podría sumarse. La formación independentista pide al Ejecutivo central "la vuelta de competencias" para facilitar una prolongación del estado de alarma. "Ahora mismo estamos más cerca del no que de la abstención", aseguró en rueda de prensa la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta. Entonces, ¿qué opciones tendría Sánchez si el Congreso no aprueba otra prórroga?

La Ley Orgánica 4/1981, que regula los estados de alarma, excepción y sitio, incluye en su artículo sexto que la declaración del estado de alarma corresponderá al Gobierno "mediante decreto acordado en Consejo de Ministros". Dicho decreto incluye además que el Ejecutivo "determinará el ámbito territorial, la duración y los efectos del estado de alarma, que no podrá exceder de quince días". A partir de ese punto, el mismo artículo se necesitará la aprobación del Congreso. Si esta no se consigue, el estado de alarma quedará suspendido.

Fuentes jurídicas consultadas por 20minutos cuentan que no hay una alternativa como tal si deja de estar vigente el estado de alarma. "Sin vigencia, las limitaciones dejan de tener vigor y no se pueden acordar de una forma tan clara". El mando único, de hecho, "desaparecería" y la capacidad de decisión "volvería a las comunidades autónomas".

"Se podrán aprobar medidas con una orden ministerial o de Consejería autonómica", prosiguen, como por ejemplo el cierre de colegios que se dio en la Comunidad de Madrid o la prohibición de algunos espectáculos en Aragón "antes del estado de alarma". El Gobierno central "no podría intervenir en las cuestiones diarias" y desaparecería la limitación de movimientos entre comunidades.

"Las CC AA podrían tomar decisiones puntuales", pero es algo que, en el momento actual, resulta "complejo jurídicamente" y no hay precedentes. "Si no se aprobase la prórroga sería un caos absoluto" porque las comunidades "no tendrían estudiadas y preparadas muchas de las disposiciones".

¿Qué han hecho el resto de países?

Todos los países afectados por la pandemia han declarado medidas de emergencia. Por ejemplo, Portugal aprobó el estado de emergencia el pasado 18 de marzo, una medida que no se tomaba desde hacía 45 años y que concluirá este fin de semana con el paso al estado de calamidad. Entonces contaba solo con 642 casos positivos y dos fallecidos. Según informó el Gobierno de Antonio Costa, quedaban suspendidos "de forma parcial" derechos y libertades con el objetivo de proteger a la población.

Esta medida permitió desde el primer momento prohibir los desplazamientos o la permanencia en la vía pública de los ciudadanos si no hay una justificación por su actividad profesional. Asimismo, el Ejecutivo adquirió la potestad de intervenir al sector privado.

¿Y qué hizo Italia? El Gobierno que preside Giuseppe Conte fue de los primeros países en decretar el confinamiento total. Lo hizo el pasado 9 de marzo. El país declaró el estado de alarma cuando se habían alcanzado los 463 muertos y contaban, oficialmente con 9.172 casos. Justo después de España, el 16 de marzo, llegó la decisión en Francia. Contaba con 6.633 contagios y 148 fallecimientos registrados.

Medidas mucho más ligeras (y tardías) adoptaron tanto el Reino Unido como Alemania. Boris Johnson dio el paso con 335 fallecidos y 6.650 casos positivos el 24 de marzo, justo una semana después de haber planificado una estrategia fallida que consistía en inmunizar a toda la población menor de 60 años. Las restricciones, de hecho, fueron muy laxas hasta que llegó el punto álgido del brote.

Los estados de alarma (o de emergencia en algunos casos) conllevaron decisiones del Gobierno pero también comparecencias en los parlamentos nacionales. En el caso de Alemania, por ejemplo, se suspendieron las sesiones durante 15 días, pero Merkel se apoyó en el hecho de que gobierna en gran coalición con el SPD. Cuenta con el respaldo, además, de los Verdes y no tiene una oposición demasiado firme (representada por la ultraderecha de AfD).