Afectados por el ocio nocturno piden participar en negociaciones sobre los bares

La Plataforma de Afectados por el Ocio Nocturno de Zaragoza, en la que están integradas diversas entidades vecinales de la ciudad, han reclamado participar en cualquier ámbito de consulta o de negociación en la que se adopten medidas relacionadas con los bares o ampliación de terrazas o veladores. La entidad se pronuncia así ante las supuestas presiones que están recibiendo las administraciones por parte del sector de la hostelería para minimizar los efectos de la pandemia de COVID-19 en el periodo de desescalada del confinamiento.

"El dinero nunca puede arrogarse el derecho a decir las normas de nuestra convivencia", advierten desde la plataforma, que rechaza que se ponga "al mismo nivel" a quienes sufren el exceso de ruido del ocio nocturno "y a los bares que lo provocan" y que, denuncian, "llevan 17 años protegidos por los Ayuntamientos de Zaragoza, que siempre les han eximido de cumplir las leyes europeas, las españolas y las sentencias".

Esta organización exige que antes de proceder a la ampliación de las terrazas, dado que el Estado ha establecido que solo puede ocuparse un tercio de las plazas durante la desescalada, se solucione el problema que "ciertos bares nocturnos generan" porque se trata de afecciones a la salud y "los ciudadanos estamos primero". "No estamos contra las terrazas. Hacemos uso de ellas. Lo que no podemos aceptar es que se amplíen horarios, se eche al peatón de aceras y plazas, sobre todo al de movilidad reducida y que no se deje la línea de fachada libre (1,8 metros) tal y como dice la norma estatal y las sentencias", apuntan.

La plataforma advierte asimismo de que los bares nocturnos "no son una actividad esencial" y que "hay mucha hostelería y otras actividades que cubren ampliamente la demanda social de un momento extraordinario como este" además de que considera que los problemas económicos de dichos establecimientos "no les pueden dar derechos que condenen a la ciudadanía una situación de servidumbre como en la Edad Media" y que es lo que, a su juicio, "algunos pretenden hacer y que sea el Ayuntamiento de Zaragoza quien lo legalice". Por tanto reclaman al Consistorio que solucione "de una vez" el fenómeno de "convertir las calles en bares a cualquier hora del día y de la noche, ocupando el espacio fuera de las terrazas, impidiendo el tránsito peatonal y a veces incluso de vehículos y haciendo la vida imposible a los vecinos".