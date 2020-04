Las muertes por covid-19 en España bajan hasta las 268 en las últimas 24 horas

Las muertes por el nuevo coronavirus han vuelto a registrar un descenso en las últimas 24 horas, registrándose 268 fallecimientos, 57 menos que el miércoles, cuando se informó de 325, lo que eleva la cifra total de fallecidos por covid-19 a los 24.543. Se trata del dato de fallecidos nuevos más bajo desde que comenzó la pandemia.

En cuanto al número de casos confirmados por PCR, el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad muestra que 213.435 personas han dado positivo, lo que supone 1.309 más en 24 horas, una nueva bajada respecto al miércoles cuando hubo 2.144 casos más. De los positivos, 39.987 son profesionales sanitarios. Asimismo, ya se han curado 112.050 pacientes, lo que supone 3.103 más, menos que los registrados ayer cuando hubo 6.399 pacientes curados en un día.

Por comunidades autónomas, y como ha ocurrido desde el inicio de la pandemia, la Comunidad de Madrid es la región con mayor número de afectados, registrándose ya 61.171 afectados, seguida de Cataluña con 48.916 personas infectadas por el coronavirus.

Asimismo, Andalucía cuenta con 12.048 afectados; Aragón con 5.091 infectados; Asturias, registra 2.283 contagiados; Baleares 1.883 afectados; Canarias ha contabilizado 2.205 pacientes; Cantabria ya cuenta con 2.173 pacientes; Castilla-La Mancha tiene 15.832 pacientes; Castilla y León 16.885 infectados; Ceuta 101 afectados; y la Comunidad Valenciana, 10.331 infectados.

Del mismo modo, Extremadura registra ya 2.785 infectados; Galicia 8.697 pacientes, si bien esta comunidad no diferencia entre casos confirmados por PCR o test de anticuerpos por lo que para loscálculos de nuevos; Melilla 114 contagiados; Murcia, 1.486 afectados; Navarra, 4.815 afectados; País Vasco tiene 12.701 pacientes afectados; y La Rioja 3.918 contagiados.

Ceuta, Cantabria y Melilla

Respecto a las muertes, Ceuta, Cantabria, Galicia, Melilla y Murcia no han registrado ninguna en las últimas 24 horas. No obstante, en Andalucía ya se han contabilizado 1.207, 19 en un día; Aragón 739, tres en un día; Asturias 273, siete en un día; Baleares 188, tres en 24 horas; Canarias 135 pacientes, una más; Cantabria 191 en total; Castilla-La Mancha 2.463, 27 en 24 horas; Castilla y León 1.752, 16 más; y Cataluña 4.975, 70 en un día.

Del mismo modo, Ceuta ya ha registrado cuatro fallecimientos por Covid-19; Comunidad Valenciana 1.236, 18 en un día; Extremadura 446, 6 en un día; Galicia 547 en total; Madrid 8.176, 71 en 24 horas; Melilla dos; Murcia 130; Navarra 451, tres en un día; País Vasco 1.296, 22 en un día; y La Rioja 332 fallecidos, 2 en las últimas 24 horas.

En cuanto a datos relativos a la hospitalización, el total de pacientes se ha elevado a los 116.661, 816 en las últimas 24 horas; mientras que los ingresos en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs) son 10.776, 57 en el último día. No obstante, Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Ceuta y Melilla no han tenido ningún ingreso en UCI en las últimas 24 horas.

Respecto a la situación de Europa, los últimos datos publicados por el departamento que dirige Salvador Illa muestran que se han notificado al menos 1.416.181 casos confirmados, siendo los países con más casos notificados España (213.435), Italia (203.591), Reino Unido (165.221), Alemania (157.641) y Francia (128.442). Asimismo, la región con mayor número de fallecidos es Italia (27.682), seguida de Reino Unido (26.097), España (24.543) y Francia (24.087).

A nivel global, y según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se han notificado al menos 3.024.059 casos y 208.112 fallecidos. Los países de fuera de Europa que han registrado más casos son Estados Unidos (1.005.147), Irán (93.657), China (84.373) y Brasil (78.162).

Última hora del coronavirus

Coronavirus en España

Toda la información sobre el coronavirus en Aragón

Suscríbete al boletín informativo sobre el covid-19