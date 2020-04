Complicaciones en las carreteras de salida de Madrid y Barcelona al inicio del puente

Las primeras horas del Puente de Mayo, por cuyo motivo se han intensificado los controles en las carreteras para evitar desplazamientos y en el marco del cumplimiento del real decreto de Estado de Alarma, están registrando complicaciones a la salida de Madrid y tráfico intenso en Barcelona.

Como informa la Dirección General de Tráfico en su boletín radiofónico de las 16.00, en Madrid se están registrando complicaciones de salida por la A-3 en Guadalajara así como en la A-2, en Azuqueca de Henares dirección Zaragoza, mientras que en Barcelona, hay densidad circulatoria de entrada la A-2 y tráfico lento en la C-31 en Badalona hacia Mataró.

En Andalucía, hay congestión en Almería en la A-7 Roquetas de Mar sentido Cádiz, así como en Málaga (entrada A-45) y Sevilla, en las salidas A-4, A-49 y A-92. Por ultimo, también hay complicaciones en Cantabria en la A-8 Castrourdiales dirección Asturias.

La DGT ya había anunciado que reforzará este fin de semana por el Puente de Mayo los controles en carretera, pero no para gestionar la circulación ante la previsión masiva de desplazamientos como ocurriría en una situación normal en fechas vacacionales, sino para evitar que, precisamente, estos se produzcan.

Así, tal y como llevan haciendo desde que se decretó el Estado de Alarma el pasado 14 de marzo, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC) seguirán comprobando que el desplazamiento sea por alguno de los motivos recogidos en el artículo 7 del Real Decreto de Estado de Alarma, como son: ir a la compra o para adquirir bienes necesarios; ir al médico; ir a trabajar; volver a casa; cuidar de una persona vulnerable; e ir al banco.

En caso de tener que desplazarse por alguno de los motivos justificados recogidos en el Real Decreto de Estado de Alarma, desde la DGT se recuerda la necesidad de cumplir las normas, especialmente los límites de velocidad, el uso del cinturón de seguridad, el no consumo de alcohol y otras drogas y no usar el teléfono móvil.

Al igual que ocurrió en Semana Santa, el "éxito" del Puente de Mayo de este 2020 para este organismo residirá en que el número de desplazamientos por carretera sea "el más reducido de la serie histórica".

"Por tanto, este Puente de Mayo es otra situación excepcional en la que los ciudadanos no pueden coger el coche para desplazarse a segundas residencias, ni para acudir a parajes naturales a pasear, ni para realizar deporte en plena naturaleza", recuerda Tráfico, que también advierte de que en caso de querer salir de casa con los niños, medida que se permite desde el último fin de semana, la regla es la de "los cuatro '1': 1 adulto, 1 vez, 1 hora, 1 kilómetro.

Asimismo, el "reto", según la DGT, está en mantener durante este largo fin de semana los datos de reducción del tráfico de fines de semana pasados, que en algunos casos llegaron al 92% en el caso de los vehículos ligeros y al 89% en acceso a las ciudades, por lo que apela a la responsabilidad de los ciudadanos para continuar con estas cifras.

Si bien el organismo destaca que "el comportamiento de la mayoría de la ciudadanía durante todas estas semanas de confinamiento ha sido correcto", avisa también de la importancia de adoptar las medidas de autoprotección y distanciamiento social establecidas para evitar una recaída del coronavirus, ahora que se empiezan a dar los primeros pasos para una desescalada del confinamiento en todo el territorio español.

A pesar de que los desplazamientos por carretera han disminuido de media un 70%, llegando a un 79% de reducción en el caso de vehículos ligeros, "el número de accidentes mortales no se reduce en la misma proporción".

Desde la entrada en vigor del Estado de Alarma el pasado 15 de marzo, un total de 44 personas han fallecido en accidentes de tráfico, lo que supone 87 personas menos que en el mismo periodo del año anterior, es decir, un 66% menos. De todas ellas, 19 viajaban en turismo.

Debido a esta limitación de los desplazamientos, el número de víctimas mortales se ha reducido en el caso de usuarios vulnerables: 4 peatones, 1 usuario de ciclomotor, 2 motoristas y ningún ciclista, cuando del 1 de enero al 14 de marzo perdieron la vida 74 personas de estos colectivos.

Por el contrario, durante el Estado de Alarma ha aumentado la siniestralidad de los usuarios de camiones, con 14 fallecidos frente a los 7 que murieron este año antes de esta situación de excepcionalidad en la que se encuentra España por la pandemia de coronavirus.

Debido al Estado de Alarma, en España están suspendidas las restricciones a la circulación de vehículos pesados, pero en Francia, con motivo de la festividad del 1 de mayo, estará restringido el tráfico de vehículos pesados de más de 7,5 toneladas en toda la red de carreteras del país vecino, durante las horas de los siguientes días: jueves 30 de abril y sábado 2 de mayo, de 22.00 a 24.00 horas; y el viernes 1 y domingo 3 de mayo de 0.00 a 22.00 horas.