Un senador del PP difunde un bulo sobre una celebración islámica en la calle

Rafael Hernando, senador del Partido Popular por Almería y exportavoz del grupo en el Congreso, ha recibido multitud de críticas este lunes tras difundir una imagen en su cuenta de Twitter que no correspondía con actualidad. En la instantánea se podía ver un nutrido grupo de musulmanes por las calles, una estampa que no era de estos días, como ha indicado en un principio.

"O sea que si eres católico no puedes ir a la iglesia y se prohíbe la Semana Santa, lo cual parece razonable", comenzaba el tuit. "Pero si eres musulmán sales a la calle de manifestación bien pegadito, sin mascarillas ni guantes, y Marlaska mira para otro lado", ha añadido. Hernando ha tachado de "vergonzoso" lo supuestamente ocurrido y ha asegura que "no es fake".

La imagen fue tomada hace dos años durante la conmemoración del cumpleaños de Mahoma en Valencia, según confirmaron fuentes de la comunidad islámica de ciudad. Las numerosas respuestas han hecho que el popular borrase el tuit, ya que ahora no aparece en la red social.

Como aclaración, Hernando ha publicado otro mensaje para pedir disculpas. "Me dicen que esta foto no es de ahora sino de hace ya algún tiempo", ha apuntado. "Por eso, y como no soy como los del Gobierno que nunca piden perdón cuando se equivocan, aunque sus errores causen miles de vidas, yo si lo hago y pido excusas a Marlaska y a la comunidad musulnana", ha terminado.