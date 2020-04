La Ertzaintza sanciona a una familia bañándose en el mar el primer día de salida de los niños

El jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, ha afirmado que la "gran mayoría" de la ciudadanía en Euskadi respetó las normas en el regreso de los niños a la calle, aunque ha reconocido que se sancionaron algunos casos "flagrantes" como el de una familia bañándose en un municipio costero de Vizcaya.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Bujanda ha analizado las imágenes de este domingo de los niños en las calles en el primer día de desescalada por el coronavirus. Según ha sostenido, por lo que pudo observar la Ertzaintza las normas se respetaron "por parte de la gran mayoría", aunque ha reconocido que "se dieron algunos casos en los que no se mantuvieron las distancias".

"Lo que hizo la Ertzaintza es, de forma pedagógica y didáctica, explicar a padres y niños qué cosas podían hacer y qué no", ha afirmado, para añadir que, en general, se pudo ver "normalidad" y ha recordado que la propia norma permite una franja horaria de salida a las calles "amplia para evitar este tipo de problemas". De este modo, ha manifestado que en las "horas punta" sí pudieron salir muchos padres con hijos, aunque no se incrementaron las sanciones que los agentes imponen diariamente por incumplimiento del estado de alarma.

No obstante, ha reconocido que sí se denunciaron algunos casos, "hasta cuatro flagrantes y reiterativos", como en un municipio de guipuzcoano donde había un grupo jugando al fútbol o en un municipio de la costa vizcaína donde estaba "toda una familia bañándose". "Lo que se permite es salir a pasear... hay actividades que de momento deben estar preservadas pensando no en lo que está permitido o no, sino en la salud de nuestros hijos", ha concienciado.

Por otro lado, y cuestionado por la festividad del Primero de Mayo que se celebra este viernes, Bujanda ha advertido de que por parte de la Ertzaintza y las Policías municipales el control no se va a relajar "para nada". "Seguiremos desarrollando las mismas actividades preventivas que venimos desarrollando para controlar el tránsito a segundas residencias con los controles específicos en carreteras y se seguirá con las patrullas a pie y en coche en las ciudades y pueblos", ha añadido.