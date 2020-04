Sánchez anuncia la opción de salir a hacer deporte y pasear a partir del 2 de mayo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado que si las salidas con niños y niñas menores de 14 años no provocan un aumento de contagios, a partir del 2 de mayo los ciudadanos podrán salir a hacer deporte y dar paseos.

Sánchez, en una comparecencia desde el palacio de la Moncloa, ha pedido a las familias que a partir de este domingo, cuando un adulto salga a la calle con los más pequeños y dentro de las condiciones establecidas, actúe con responsabilidad y con "la máxima seguridad".

Cumplir tales requisitos "a rajatabla" es "importantísimo" para que no se contagien quienes salgan y, así, no contagien a los demás.

El presidente condiciona las medidas a que se mantenga la evolución positiva de la pandemia

El presidente ha dejado claro que si esta "prudencia" queda corroborada, algo de lo que no tiene duda, según ha dicho, habrá sucesivas medidas de alivio, y una de ellas será que a partir del 2 de mayo, si la propagación sigue contenida, se podrá salir a hacer actividades físicas y a dar paseos.

Durante una comparecencia en la Moncloa, Sánchez ha señalado que la desescalada será "gradual" y "asimétrica", dependiendo de cada territorio. En este sentido, ha explicado que todos los territorios no avanzarán a la misma velocidad "pero sí con las mismas reglas" porque el virus "no atiende a lindes administrativas". El proceso de desescalada se regirá por unos indicadores que se tendrán que cumplir, ha añadido, y que serán "accesibles al público", para que los ciudadanos conozcan "los criterios objetivos" que se van a ir aplicando. "La máxima será una: entramos juntos y vamos a salir juntos como país. Esta segunda etapa de transición está tan plagada de riesgos y peligros como la primera. No disponemos de un manual infalible", resaltó.

El presidente avisa que esta nueva etapa estará "plagada de riesgos y peligros"

El presidente ha anunciado que el martes el Consejo de Ministros aprobará el plan de desconfinamiento del país para su aplicación a partir del mes de mayo.

Regístrate en la newsletter de HERALDO y tendrás cada día toda la información sobre el coronavirus.