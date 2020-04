El Parlamento catalán aprueba los Presupuestos 2020 tras 3 años sin cuentas y sin incluir el covid-19

El pleno del Parlamento catalán ha aprobado este viernes los Presupuestos de la Generalitat de 2020 con los votos a favor de JxCat y ERC, la abstención de los comuns y la oposición del resto, tres años después de la aprobación de las últimas cuentas catalanas, que se han ido prorrogando desde entonces, y sin incluir la crisis de la pandemia de coronavirus.

Las cuentas se han aprobado definitivamente un mes más tarde de lo previsto inicialmente, ya que Cs decidió llevarlas al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) al considerar que las previsiones económicas no se cumplirán tras la pandemia, pero el CGE avaló los Presupuestos, rechazando así los argumentos del partido naranja.

El proyecto, que prevé un aumento del gasto no financiero y no finalista en 3.070 millones de euros respecto a las cuentas prorrogadas (12,6%), ha llegado al pleno con unas 1.900 enmiendas vivas: más de la mitad de Cs (1.266), 354 del PSC-Units, 173 del PP, 98 de la CUP y 7 de los comuns.

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía y Hacienda, Pere Aragonès, ha erigido este viernes los Presupuestos de 2020 como "la primera piedra de reconstrucción" ante la crisis del coronavirus, por la apuesta que hacen las cuentas por el Estado del Bienestar.

Renegociar las cuentas

El Govern ya ha abierto la puerta a negociar con los grupos para replantear algunas de las partidas presupuestarias para adaptarlas a la nueva situación económica provocada por la pandemia después de que se hayan aprobado los Presupuestos, una condición que defendían como imprescindible para destinar todos los recursos disponibles en la lucha contra la crisis sanitaria, incluidos los más de 3.000 millones de euros de gasto adicionales que prevén estas nuevas cuentas.

Sin embargo, los grupos de la oposición han cuestionado en el pleno de este viernes la voluntad del Govern de buscar consensos para la reconstrucción y la recuperación económica tras la pandemia, y de modificar los Presupuestos de la Generalitat de 2020 para adaptarlos.

Gasto de 27.512 millones

En concreto, el proyecto de Presupuestos de la Generalitat 2020 incluye un gasto no financiero y no finalista de 27.512 millones de euros, lo que supone un incremento de 3.070 millones (+12,6%) respecto a las últimas cuentas aprobadas de 2017, mientras que la previsión de ingresos es 26.862 millones, lo que se traduce en un aumento en términos absolutos de 4.174 millones.

Por primera vez en la historia del Parlament, el pleno se ha celebrado en un formato reducido y los diputados ausentes han votado telemáticamente o delegando su voto, tal y como decidió la Mesa como medida para prevenir el contagio del coronavirus.

Estos son los primeros Presupuestos de la Generalitat aprobados desde 2017 -en 2018 no se llegaron ni a plantear por el 1-O y el 155, y en 2019 el Govern no logró los apoyos suficientes, por los que no llegó a llevarlos a la Cámara-, y en estos años las cuentas se han ido prorrogando.

La aprobación de estos Presupuestos ganó relevancia cuando el presidente de la Generalitat, Quim Torra, tras una crisis entre los socios de gobierno, anunció que adelantaría las elecciones y fijaría la fecha de los comicios después de aprobar las cuentas, pero el coronavirus ha frenado este plan y ya la semana pasada descartó plantear una fecha.