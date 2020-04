Darias dice que "no tiene razón de ser" que la salida de los niños se la "apunten unos u otros"

La ministra de Administración Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha asegurado este miércoles que "no tiene razón de ser" que la autorización para que los niños puedan salir a dar paseos se la "apunten unos u otros", sino que lo importante es que todos los miembros del Gobierno "comuniquen la acción" del Ejecutivo. Darias se ha expresado así en una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, después de que el vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, anunciase la rectificación del Gobierno sobre los paseos de los niños antes de la comparecencia del titular de Sanidad, Salvador Illa.

Fue el propio Iglesias el que, a través de la red social Twitter, dio cuenta de la decisión adoptada por el Ejecutivo a última hora de la tarde de este martes. "Lo que valoro es que la actuación del Gobierno es una, más allá de que haya distintas voces", ha apuntado Darias. En este sentido, la ministra ha insistido en que el Gobierno actúa de "manera coordinada" y siempre "atiendo a los expertos y a las comunidades autónomas". "El presidente lo anunció el pasado sábado, y es él quien preside el máximo órgano. No tiene razón de ser de que se lo apunten unos u otro más allá de divulgar cual es el mensaje del Gobierno", ha apuntado.

No se tomó "la mejor decisión"

Con todo, Darias ha quitado hierro a la corrección del Ejecutivo, que en inicio solo permitió que los menores de 14 años saliesen de casa con sus padres para ir a supermercados o a la farmacia. "Lo que ha pretendido el Gobierno es ir yendo de manera prudente, pero está claro que este Gobierno escucha y es humilde", ha añadido.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reconocido que la rectificación del Ejecutivo no es "una situación normal". "Entiendo la sorpresa", ha aseverado, para después explicar que no es usual que "una norma" tenga un "alcance y luego se amplíe". "Pero estamos en una situación, recorriendo un camino en que no hay un mapa de ruta. Nadie puede comprarlo porque no ha sido recorrido", ha justificado en una entrevista en Onda Cero, en la que, con todo, ha celebrado que "bien está lo que bien acaba".

En este sentido, Planas ha incidido en que la decisión anunciada por Illa "es la que corresponde" y "mejora la situación". "En la vida hay que ser capaz de tomar decisiones y modificarlas cuando se es consciente de que no ha tomado la mejor decisión", ha zanjado.

