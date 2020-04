ERC propondrá hoy al Congreso paseos de una hora para los menores de 18 años

Esquerra Republicana (ERC) someterá a votación este miércoles en el Pleno del Congreso dos iniciativas con las que busca que el Gobierno permita a los menores de 18 años puedan salir a dar un paseo diario de una hora como máximo, y siempre bajo las indicaciones de los comités técnicos de gestión de la pandemia de las distintas comunidades autónomas.

Así lo han plasmado los independentistas catalanes en sendas propuestas de resolución al decreto del prórroga del estado de alarma derivado del coronavirus que han registrado en la Cámara Baja y que se debatirá y votarán en la sesión plenaria de este miércoles. En concreto, en sus propuestas, recogidas por Europa Press, ERC propone que los menores de 18 años, y no sólo los niños hasta los 14 años, puedan salir a la calle a pasear por un tiempo "no superior a una hora al día".

NOTICIAS RELACIONADAS Detienen al alcalde de Badalona por atentado a la autoridad tras saltarse el confinamiento y circular haciendo eses

Hasta ahora la formación independentista venía considerando que los mayores de 16 años ya tenían edad suficiente para ser considerados adultos y, de hecho, es uno de los partidos que tradicionalmente viene reclamando rebajar dos años la edad de voto, actualmente fijada en los 18 años. En la resolución se añade también que esos paseos se podrán hacer "atendiendo las indicaciones de los comités técnicos que gestionan la crisis del coronavirus de las distintas comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla".

En esta línea se ha manifestado este mismo martes el presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, quien ya había recomendado a los residentes en Cataluña que sigan las instrucciones de la Generalitat sobre este particular y garantizaba que no se iban a encontrar "a ningún guardia civil poniendo multas" por esta cuestión. "Y sino, que venga la unidad militar esta y que detenga a los padres. ¿Verdad que no lo hará? Pues hagámoslo desde Cataluña y hagámoslo bien", ha añadido.

Además, el grupo que capitanea Gabriel Rufián plantea que las distintas comunidades puedan proceder a "un desconfinamiento progresivo" de la población "siguiendo las indicaciones técnicas y las directrices" de sus respectivos comités técnicos "en coordinación" con el comité técnico del Gobierno español.