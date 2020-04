El supuesto esquema sobre cómo será el fin del confinamiento en España es un bulo

Nuevo bulo en pleno estado de alarma. En las últimas horas está circulando en redes sociales un detallado plan sobre cómo será el fin del confinamiento en España, un esquema con seis fases distintas que explica cómo será la transición de la llamada desescalada. Los escenarios de ese calendario van desde el encierro estricto en el que vive en la actualidad nuestro país a otros más flexibles que incluyen la expiración del estado de alarma, el fin del confinamiento o la reapertura de comercios y colegios.

No se trata, en ningún caso, de un documento oficial, ni siquiera de un borrador con el que se esté trabajando, según explica el diario El Español. Así lo ha confirmado este domingo la Guardia Civil en su cuenta de Twitter. “¿Te ha llegado este calendario de desescalada del estado de alarma, atribuido al Gobierno? Es falso, fake”, avisa el Instituto Armado.

Este no es el plan de desescalada del Gobierno: nuevo bulo desmentido por la Guardia Civil. "No es ningún documento oficial. No difundas información sin verificar. Consulta fuentes fiables", advierte la Guardia Civil en Twitter.

En realidad, esas previsiones fueron elaboradas por Alfredo Galán, que trabaja como consultor de negocios. Galán publicó en la red social LinkedIn un trabajo titulado Así podría ser el desescalado, una hipótesis que, aunque pueda coincidir en algunos aspectos con el plan del Gobierno, es simplemente "una visión personal sobre lo que podría ocurrir en las próximas semanas".

Sí que es cierto que el Gobierno encargó a su equipo de expertos que desarrollara un plan de desescalada del confinamiento. Tal y como informó El Español, Pedro Sánchez encomendó a su vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la responsabilidad de coordinar ese proyecto, en el que trabajan desde hace semanas todos los ministerios del Ejecutivo, junto con agentes sociales y expertos multidisciplinares.

Muchos usuarios han dado por cierta la hipótesis de Galán, sobre todo después de que anoche el presidente del Gobierno anunciara que los niños podrán salir a la calle a partir del 27 de abril, un punto que viene recogido en su calendario.

A partir del 11 de mayo, y siempre según este esquema no oficial, ya no sería obligatorio permanecer en casa, pero la movilidad conllevaría todavía “elevadas restricciones de distancia social”. Los ciudadanos podrían salir a la calle sin justificarlo ante las autoridades. También se abrirían las tiendas de ropa, siempre con “restricciones de acceso y distancia social”.

A partir del 25 de mayo y durante todo junio ya no estaríamos en estado de alarma, y se activaría un nuevo escenario donde las restricciones y obligaciones pasarían a ser recomendaciones. En este punto se habla de apertura de colegios y del inicio de competiciones deportivas, a puerta cerrada.

En verano los ciudadanos podrían hacer "vida normal" pero respetando las recomendaciones de distanciamiento social requeridas. "Vuelta paulatina a la vida normal, pero será el verano más extraño de la historia reciente".

A partir de octubre, y con la bajada de las temperaturas tras el fin del verano, Galán teoriza y considera que se "endurecerán" las recomendaciones de movilidad y cuidado por miedo a un posible rebrote. "No habrá aún vacuna, pero harás vida normal, teniendo cuidado con grupos de riesgo". En cuanto a la vida escolar, el calendario sostiene que se iniciaría el curso de forma "normal", si bien un alto porcentaje de actividades seguirían orientadas de forma online.