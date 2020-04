La OCU denuncia a Iberia por limitar el derecho al reembolso del importe del billete

No todas las compañías aéreas están recogiendo de forma adecuada la legislación del artículo 36 del Real Decreto-ley 11/2020 del 31 de marzo sobre el derecho de resolución de determinados contratos sin penalización por parte de los consumidores y usuarios. Un artículo que, entre otras disposiciones, contempla el derecho al reembolso del precio del billete en caso de cancelación en el marco del estado de alarma.

En concreto, la compañía Iberia, en su página web, está poniendo difícil el acceso a la información sobre el reembolso del billete en caso de cancelación del vuelo, priorizando la alternativa de solicitar el bono por el importe del billete en los vuelos operados por Iberia como por Iberia Express e Iberia Regional Air Nostrum. Es más, en respuesta a las reclamaciones de los usuarios afectados, la compañía señala que sus condiciones de flexibilización no serán aplicables para billetes en redención Iberia Plus o si el número del billete no comienza por 075.

Como consecuencia de la no aceptación por parte de Iberia del derecho del usuario al reembolso del billete en el marco de la situación actual, OCU ha denunciado a esta compañía ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, al considerar que infringe el Reglamento Europeo 261/2004 que establece el reembolso del billete, derecho modulado con el Real Decreto-ley 11/2020 al establecer la posibilidad de bono y un plazo de negociación de 60 días. OCU pide además a esta Administración que inicie un procedimiento de inspección. Y que, en el caso de apreciarse la comisión de las infracciones descritas, se acuerde sancionar a Iberia con el importe correspondiente. Al mismo tiempo OCU ha dado traslado de la denuncia al Ministerio de Consumo para su conocimiento y a los efectos que consideren oportunos.

OCU recuerda a los usuarios que las aerolíneas podrán ofrecerles una alternativa de vuelo. Pero si en el transcurso de 60 días desde la cancelación del vuelo no ha habido acuerdo entre las partes sobre la alternativa ofrecida, tienen derecho a reembolso de los importes abonados.