Europa o la Moncloa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pronuncia unos discursos en las comparecencias como si fuera el último que pudiera dar. Es amplio en la exposición y a veces reiterativo, pero quiere transmitir la necesidad de afrontar la crisis del coronavirus todos los partidos juntos en una recreación de los Pactos de la Moncloa de la Transición. El último que dio el domingo lo bautizó con el término de la ‘desescalada política’ y mencionó el ejemplo del acuerdo del Eurogrupo como un modelo, tras conseguir el desbloqueo de medio billón de euros para afrontar la crisis de la pandemia después del bloqueo causado por Alemania y Holanda.

No creo que Europa sea modélica para ponerse de acuerdo cuando han necesitado que entre España, Italia y Francia lleguen a los 51.350 muertos (114.000 en todo el mundo) y hasta el mensaje del papa Francisco, para que no caigan en el egoísmo y la división, en la Pascua del Domingo de Resurrección, antes de impartir la bendición ‘urbi et orbi’.

Es complicado revivir ahora el espíritu de los Pactos de la Moncloa que impulsaron la democracia después de la muerte de Franco. Aunque es verdad que la necesidad de la sociedad española es del mismo calibre, pues las consecuencias económicas y sanitarias van a dejar temblando al país. Ayer murió el expresidente del Congreso Landelino Lavilla, que sufrió el golpe de Estado del 23-F y tenía relación con Castejón de Monegros; y la semana pasada, el socialista Enrique Múgica, ex Defensor del pueblo, pero estos políticos eran de otro talante. Y quizás esto es lo que tiene que encontrar Sánchez, además de dar sus discursos.