En España han muerto 28 médicos por coronavirus, 14 de ellos de Atención Primaria

El Colegio Oficial de Médicos de Madrid ha informado de que ya han muerto en España 28 médicos por Covid-19, de los que 14 ejercían en Atención Primaria. Uno de ellos era José Luis San Martín Izcue, de 55 años, médico de Atención Primaria del Centro de Salud San Pablo, en Zaragoza fallecido este sábado.

Por ello ha demandado más protección y test para los profesionales de la atención primaria con el fin de que puedan desarrollar su trabajo durante esta pandemia provocada por el Covid-19.

Así lo indica el Colegio de Médicos de Madrid (Icomem) este domingo, con motivo del Día Mundial de la Atención Primaria.

En concreto reclaman "como medida eficaz que ha funcionado en otros países la realización de test diagnósticos para este colectivo de riesgo", que cifran en más de 200 profesionales de atención primaria que están destinados el hospital de campaña de Ifema, otros realizando labores de atención domiciliaria o telefónica y sin contar los que están de baja o en cuarentena.

Más información Médicos de atención primaria denuncian su falta de recursos y de test rápidos en la crisis del coronavirus

Además, el Colegio quiere manifestar que la actual reorganización de este nivel asistencial "no es efectiva para el control epidemiológico de la enfermedad".

"Nos reiteramos en la necesidad de que la atención primaria sea filtro y sostén en esta crisis sanitaria", han argumentado. "La apuesta de la Consejería de Sanidad sigue siendo el cierre de 54 dispositivos de atención primaria y 37 consultorios locales" cuando "arrastran desde hace años una situación complicada debido a los recortes en los recursos humanos y materiales".

"Entendemos que el cierre de centros aún debilita más la posición de este colectivo", han remarcado en el Colegio, que insiste en el papel clave de su labor durante esta pandemia, con sus seguimientos domiciliarios y telefónicos en los casos más leves de la Covid-19, así como la detección y control de quienes precisan atención hospitalaria.

Todo este trabajo se traduce en que no haya una mayor afluencia a los hospitales, sin olvidar a los pacientes con otras patologías crónicas que necesitan control periódico.

Falta de recursos en sus centros mientras éstos se destinaban a hoteles

Por su parte, el Foro de Médicos de Atención Primaria ha difundido este domingo un comunicado en el que considera un error haber puesto a los hospitales en el centro de la gestión del coronavirus y ha criticado la falta de recursos en sus centros mientras éstos se destinaban a hoteles y hospitales de campaña.

Con motivo del Día de la Atención Primaria, el Foro reivindica su papel como "eje del sistema sanitario" a todos los efectos y exige que, en lugar de cerrar centros, se les dote de equipos de protección y de test de detección de la enfermedad, que no están recibiendo.

Sánchez se responsabiliza de la falta de recursos para los sanitarios

Respecto a estas críticas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado este domingo que se responsabiliza de que los recursos para el personal sanitario "no son los necesarios", ante la "insuficiencia" del material como consecuencia de la pandemia global de coronavirus.

"Los recursos no son los necesarios, hay una insuficiencia en los mismos como consecuencia de que el mundo no estaba preparado para la envergadura de esta pandemia global. Me hago cargo de ello, me responsabilizo de ello", ha manifestado este domingo Sánchez en rueda de prensa después la reunión telemática con los presidentes de las comunidades autónomas.

Asimismo, ha resaltado que empatiza con las demandas "legítimas" del personal sanitario y ha asegurado que el Gobierno "está haciendo lo indecible, día y noche, para garantizar ese material médico".

El presidente del Ejecutivo ha destacado que en las reuniones "el primer punto del día" es el de la provisión de los suficientes materiales "a la primera línea de combate" contra el Covid-19, que son los profesionales sanitarios.

(Consulta toda la información sobre el coronavirus)

Última hora sobre la enfermedad Covid-19

Regístrate en la newsletter de HERALDO y tendrás cada día toda la información sobre el coronavirus.