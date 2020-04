Mejoría en el 68% de los pacientes de Covid-19 tratados con remdesivir

La ciencia da un nuevo paso en la lucha contra el coronavirus. El New England Journal of Medicine publicó el viernes un artículo que muestra que el 68% de los pacientes tratados con el medicamento remdesivir, de la farmacéutica Gilead Sciences, han mejorado su estado de salud. El grupo en el que se ha desarrollado el tratamiento es pequeño, 53 pacientes hospitalizados con complicaciones graves de Covid-19, pero abre la puerta a que remdesivir, que está todavía en fase de investigación, pueda utilizarse para luchar contra la enfermedad.

El tratamiento con remdesivir se asoció con una mejoría en la necesidad de oxigenoterapia en el 68% de los pacientes 18 días después de la primera toma. Más de la mitad de los pacientes con ventilación mecánica fueron extubados y casi la mitad de todos los pacientes fueron dados de alta del hospital después del tratamiento con remdesivir. Tras 28 días de seguimiento, la incidencia acumulada de mejoría clínica, definida como alta hospitalaria y/o al menos mejoría de dos puntos en una escala predefinida de seis puntos, fue del 84%. La mejoría clínica fue menor en los pacientes con ventilación invasiva frente a los que tenían ventilación no invasiva y en los pacientes de más de 70 años. Los datos del uso compasivo tienen limitaciones debido al pequeño tamaño de la cohorte, la duración relativamente corta del seguimiento, la posible ausencia de datos debido a la naturaleza del programa y la falta de un grupo de control aleatorizado.

"Actualmente no existe un tratamiento probado para Covid-19. No podemos sacar conclusiones definitivas de estos datos, pero las observaciones en este grupo de pacientes hospitalizados que recibieron remdesivir son esperanzadoras", afirma Jonathan D. Grein, director de Epidemiología del Hospital Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles, y autor principal del artículo de la revista. "Esperamos los resultados de ensayos clínicos controlados para potencialmente validar estos hallazgos", subraya.

La tasa de mortalidad general en esta cohorte fue del 13% y el porcentaje de mortalidad fue mayor en el subgrupo de pacientes con ventilación invasiva, en comparación con aquellos que requerían oxigenoterapia no invasiva. Los factores asociados con un mayor riesgo de mortalidad incluían la edad por encima de 70 años y los niveles de creatinina sérica basales altos que indican una función renal disminuida.

"Si bien los resultados observados en este análisis del uso compasivo son alentadores, los datos son limitados", explica Merdad Parsey, director médico de Gilead. "La compañía tiene múltiples ensayos clínicos en marcha con remdesivir cuyos primeros datos se esperan en las próximas semanas. Nuestro objetivo es sumar evidencias lo antes posible para poder evaluar completamente el potencial de este antiviral y, si corresponde, apoyar un uso más amplio de este medicamento en investigación", señala.

Gilead está desarrollando dos ensayos clínicos de fase 3 con remdesivir, los estudios 'Simple', en países con alta prevalencia de Covid-19 y cuyos resultados en pacientes graves se conocerán este mes y en moderados, en mayo.

Desde el pasado 25 de enero, Gilead ha proporcionado acceso de emergencia a remdesivir para pacientes con complicaciones graves de coronavirus que no podían participar en los ensayos clínicos en curso. Más de 1.800 pacientes han sido tratados con este medicamento a través de protocolos individuales de uso compasivo.

Remdesivir es un análogo de nucleótido en investigación con actividad antiviral de amplio espectro tanto in vitro como in vivo en modelos animales contras múltiples patógenos virales emergentes, incluidos ébola, Marburg, MERS y SARS. Las pruebas in vitro realizadas por Gilead han demostrado que remdesivir es activo contra el virus que causa el Covid-19. Su seguridad y eficacia para tratar el coronavirus se está evaluando en múltiples ensayos clínicos en fase 2 y 3 actualmente en curso.