PP: "El Gobierno trata de engañar al disimular cifras de fallecidos por virus"

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha considerado que el Gobierno trata de "engañar" a los españoles al "disimular" las cifras de fallecidos por el coronavirus con una protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad que solo computa a los que hayan dado positivo en el test de esta enfermedad.

En una rueda de prensa telemática tras la reunión de la dirección del grupo popular en el Senado, ha apuntado que el hecho de que las personas mayores que fallecen en centros de la tercera edad no computen porque no se les ha hecho el test es "miserable" y la "prueba manifiesta" de que el Gobierno intenta que los españoles no conozcan la realidad.

"Que la pandemia sea mayor o menor no es un hecho relevante en sí mismo, pero que el Gobierno trate de evidenciar que la pandemia es menor de lo que es sí que es algo peligroso", ha afirmado Maroto, quien ha puntualizado que él no hace ninguna "acusación" al Ejecutivo en este sentido, sino una "observación".

El Gobierno asegura que se ajusta a la normativa europea al registrar sólo los muertos con diagnóstico positivo por coronavirus

A su juicio, el protocolo que Sanidad "impone" a todas las comunidades autónomas no permite conocer los "datos reales" de fallecidos por la COVID-19 y supone "tratar de disimular" la cifras y de "engañar" a los españoles, que saben que faltan test por parte del Gobierno para detectar la enfermedad.

Por eso, ha pedido al Gobierno que sea "exhaustivo", ya que este protocolo arroja un "resultado absolutamente parcial" de la realidad, porque hay "muchas más personas" muriendo por el coronavirus de las que dice.

"Hay que dar datos reales, gusten o no, sean duros o no", ha insistido Maroto, quien ha reiterado la petición de una reunión inminente de la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado en la que abordar esta cuestión porque a los españoles les preocupa "si el Gobierno está ocultando o no la realidad dura sobre esta pandemia".

La actualidad del Covid-19, minuto a minuto.

Toda la información sobre el coronavirus, en HERALDO.

Apúntate a nuestro boletín y recibe en tu correo las últimas noticias, claves y datos sobre el coronavirus.