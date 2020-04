Un periodista se deja el micro abierto y su comentario indigna a los policías

El comentario de un periodista, que se dejó el micro abierto en la rueda de prensa que dio el Gobierno este lunes para informar de la evolución de la pandemia en España, ha causado malestar e indignación en el cuerpo Nacional de Policía, que ha instado a esta persona a dar "explicaciones" y disculparse de inmediato por su reacción.

Así, durante la rueda de prensa desde La Moncloa, pudo oírse a uno de los periodistas pronunciar estas palabras, dirigidas a un agente: "Yo no tengo la culpa de que usted no tenga estudios y se haya tenido que meter a policía”, afirmó. Dicho comentario ha sido recibido como un "insulto" por las autoridades, que a través de los sindicatos SUP y Jupol han exigido una aclaración en redes sociales, donde han tachado de "falta de respeto" esta reacción.

"Desde @Sup_Policia exigimos conocer quién le ha faltado al respeto a toda la #PoliciaNacional y su rectificación pública inmediata por este comentario que captó el micrófono en la rueda de prensa de @RTVE, que no es más que un insulto a todos los #Policias", afirman desde el sindicato mayoritario en afiliación del cuerpo Nacional de Policía.

Por su parte, desde Jupol han pedido también a través de Twitter explicaciones y disculpas "inmediatas" por el comentario realizado en rueda de prensa.