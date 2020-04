Dudas sobre las mascarillas: ¿Cómo se ponen? ¿Se pueden lavar? ¿Son seguras las caseras?

El pasado viernes, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció que el Gobierno no descarta recomendar a toda la población el uso generalizado de mascarillas para evitar el contagio por coronavirus. Un criterio que responde, tal y como avanzó el propio Illa el domingo, a que ha habido "un cambio de posición" por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la utilización de estos protectores. No obstante, aclaró, que el Gobierno "no va a exigir nada que no se pueda cumplir", por lo que dicha medida no será de obligado cumplimiento si no hay capacidad suficiente para que todos los ciudadanos tengan acceso a las mascarillas.

La OMS, por su parte, ha vuelto a rechazar el uso de mascarillas para la población general, tal y como hemos conocido este martes, ya que pueden crear un "falso sentido de seguridad", y evitar la práctica de las medidas que han demostrado ser más efectivas como el lavado de manos y el distanciamiento físico.

Así pues, aunque los mensajes son contradictorios, y mientras se hace o no oficial en España dicha recomendación, las farmacias aragonesas han registrado este fin de semana numerosas consultas sobre si vuelven a expedir mascarillas o van a hacerlo en los próximos días, y las búsquedas en Google sobre dudas acerca de cómo conseguirlas, su correcta utilización... no dejan de aumentar. A continuación resolvemos algunas dudas sobre su uso.

¿Cómo hay que ponerse la mascarilla?

Rosa Morillo, vocal del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, recuerda que la OMS solo recomienda el uso de mascarillas médicas para las personas que están enfermas (por no contagiar al resto) y quienes las cuidan y siempre combinándolas con otras medidas de protección.

Desde el cuerpo de Bomberos de Madrid indican que para ponérsela hay que apretar la parte de arriba "que queda pinzada a la nariz para que se selle el contorno por completo". A la hora de quitársela, "el método que nosotros preferimos es coger las gomas de la parte de atrás sin tocar la mascarilla, estirarlas y sacarla hacia delante", afirman.

Además, según se señala en la 'Guía de Actuación para Personas con Condiciones de Salud Crónicas y Personas Mayores en situación de confinamiento', publicada por el Ministerio de Sanidad, las mascarillas que se utilizan para protegerse frente al nuevo coronavirus no se pueden reutilizar y deben cubrir la boca y la nariz, de manera que no quede un espacio en la cara.

Desde Sanidad aconsejan lavarse las manos antes de utilizarlas, y destacan la importancia de evitar tocarla mientras se lleve puesta; cambiarla cuando esté usada, quitársela por las cintas de la parte trasera y tirarla a un cubo de basura. Posteriormente, hay que lavarse las manos con agua y jabón.

¿Se pueden lavar?

Por lo general es aconsejable desecharlas y no existe un procedimiento validado de desinfección. Las mascarillas quirúrgicas no se pueden lavar (ya que perderían la capacidad del filtro) y tienen que desecharse después de cada uso.

En cuanto a las mascarillas utilizadas para la protección de personal sanitario, el Ministerio de Sanidad destaca en su guía (Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2) que la opción recomendada es "una mascarilla autofiltrante tipo FFP2 o media máscara provista con filtro contra partículas P2".

Aunque la reutilización de equipos de protección es algo desaconsejable por parte de las autoridades sanitarias, la situación de emergencia actual está provocando su prolongación de uso.

En caso de escasez, señala, "también podrá usar mascarillas quirúrgicas en combinación con otras medidas preventivas". Este tipo de mascarillas autofiltrantes no deben reutilizarse, a priori, si no es posible mantenerlas en buenas condiciones higiénicas.

¿Y las mascarillas caseras?

Desde el Ministerio de Industria han publicado un protocolo que aporta una serie de recomendaciones para fabricar de forma artesanal una mascarilla. No obstante, desde el colegio de farmacéuticos recalcan que se trata de un producto con un objetivo meramente higiénico y que estas mascarillas son desechables y no reutilizables. Insisten, como también figura en esta guía del Ministerio de Industria, que no es Equipo de Protección Individual (EPI) ni tampoco un Producto Sanitario (PS). Por ello, su objetivo no es el de sustituir a una mascarilla de protección (FFP2 o 3) ni tampoco a una mascarilla quirúrgica.

Entre las recomendaciones destacan la importancia de que esté fabricada con material filtrante; deben cubrir nariz, boca y mentón; debe garantizar un ajuste adecuado para que no se produzcan fugas; y las gomas se pueden sustituir por tiras para atar.

Las mascarillas de tela, según el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, son menos protectoras que las máscaras quirúrgicas e incluso pueden aumentar el riesgo de infección debido a la humedad, la difusión de líquidos y la retención del virus. Según este organismo "entre el 40 y el 90% de las partículas virales pueden penetrar en las mascarillas de tela". Por ello, no se pueden considerar protectoras ante el coronavirus y su uso no debe ser alentado entre los profesionales sanitarios.

Además, este martes hemos conocido que la Organización Mundial de la Salud ha publicado un informe en el que, entre otras consideraciones, avisa de que las mascarillas realizadas con algodón pueden ser una fuente potencial de infección ya que no son resistentes a los fluidos y, por tanto, pueden retener la humedad y contaminarse.

Un gran número de aficionados a la costura han decidido ayudar fabricando mascarillas caseras de tela. La iniciativa es bonita y tiene un enorme valor simbólico. Pero desde el punto de vista sanitario las mascarillas caseras son inútiles y, en muchos casos, contraproducentes.

