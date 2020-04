Sánchez anuncia la suspensión del permiso retribuido recuperable en el nuevo estado de alarma

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que la nueva prórroga del estado de alarma hasta el próximo 26 de abril supondrá volver a la situación de hace dos semanas, antes del 30 de marzo, y que la intención del Gobierno es no aplicar la última medida extraordinaria que ha supuesto el cierre de las actividades esenciales y ha reducido considerablemente la movilidad de los trabajadores en los días laborables.

"Lo que vamos a prorrogar es el estado de alarma que aprobamos hace 15 días, no la medida extraordinaria. No vamos a tener un estado de alarma, sino varias, dependiendo de lo que dure la transición", ha afirmado este sábado durante su comparencia. Por este motivo, ha contestado a una de las preguntas de los medios de comunicación, no se va a prolongar el permiso retribuido recuperable para los trabajadores de estos sectores no esenciales que, se supone, podrán retornar a sus empleos.