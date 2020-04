Asesinada una mujer de 78 años por su marido en Las Palmas de Gran Canaria

Una mujer de 78 años ha sido presuntamente asesinada este sábado en Las Palmas de Gran Canaria por su marido, ha informado la Delegada del Gobierno Contra la Violencia de Género, Victoria Rosell. La Policía Nacional ha detenido a la pareja de la mujer asesinada, un varón de 62 años.

El asesinato se ha producido en su casa, a primera hora de esta mañana, y el marido lo ha admitido a la Policía, indica Rosell en su cuenta de Twitter.

El suceso ha tenido lugar hacia las 7:00, en un domicilio particular de la calle La Naval de la capital grancanaria, en el barrio de La Isleta, ha indicado un portavoz del 112, quien ha indicado que, cuando los sanitarios acudieron al lugar, la mujer ya había muerto.

La fallecida es la víctima mortal por violencia de género número 18 en lo que va de año y la 1.051 desde 2003. Es también la primera víctima de abril y la segunda desde que empezó el estado de alarma.

Según ha informado la Delegación del Gobierno, la pareja convivía con la mujer en el mismo domicilio y constaban dos actuaciones por violencia de género, la última en 2019, si bien la víctima no quería continuar con el procedimiento y no se acordó medida alguna por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Las fuerzas y cuerpos de seguridad no estaban llevando a cabo medidas de seguimiento o protección de este caso.