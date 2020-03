Sanidad estudia ya el traslado de pacientes entre comunidades por el coronavirus

La saturación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) debido a la crisis del coronavirus está provocando que el Ministerio de Sanidad baraje la posibilidad de trasladar pacientes desde comunidades autónomas al límite de capacidad, como Madrid o Cataluña, a otras con menos carga, según ha explicado este lunes en rueda de prensa María José Sierra, jefa de área del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dicho posteriormente que “no se descarta” esta posibilidad, aunque de momento no se está llevando a cabo.

Así, Illa ha negado que se estén trasladando pacientes de una comunidad a otra, si bien ha asegurado que el Gobierno no descarta "ninguna medida" y que hará lo "más conveniente" que sean para los afectados por el nuevo coronavirus.

Estas declaraciones se producen después de que la jefa de área del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, María José Sierra, haya comentado que el Ministerio de Sanidad está barajando esta posibilidad.

"Se está haciendo un esfuerzo de solidaridad importante entre las comunidades autónomas, pero no ha habido traslado de pacientes, sino que se han trasladado distintas unidades de material y de suministro a lugares donde más se necesitan. Por tanto, no ha habido otra medida, aunque no descartamos nada", ha apostillado.

Por otra parte, el ministro de Sanidad ha agradecido el ofrecimiento de otros países de mandar profesionales médicos a España, pero ha recordado que se han movilizado muchos recursos de personal a nivel nacional y de que, incluso, se está estudiando la movilización de más.

Madrid y Cataluña, las comunidades con más presión

Madrid y Cataluña son las dos comunidades con más presión, si bien ambas niegan estar en una situación tan extrema como asegura la administración central. La Consejería de Sanidad de Madrid explicó que cuenta en la actualidad con 1.745 camas de UCI, tras haber triplicado sus plazas en los últimos días. Madrid, este lunes, tenía a 1.460 ingresados en cuidados intensivos, aproximadamente el 9,7% de sus hospitalizados.

Por su parte, Cataluña, que en la actualidad tiene 1.512 enfermos en UCI, el 12% de sus hospitalizados, también insistió en que no está al límite y que, de momento, tampoco se plantea el traslado de enfermos. Según la consejera de Salud, Alba Vergès, el 84% de las UCI del sistema catalán de salud están ocupadas por pacientes afectados por COVID-19.

Sierra explicó que, más allá de Madrid y Barcelona, la situación de las UCI en algunas otras comunidades, que no mencionó, se está "acercando" a ese punto de saturación, aunque "se están habilitando más camas".

CSIF denuncia las UCI al límite y la falta de personal

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que la sanidad española ha comenzado la semana con "problemas parecidos a los de los últimos días", como la saturación de los centros, UCIs al límite y falta de personal, junto con miles de profesionales contagiados o en cuarentena.

A través de un comunicado, la organización sindical lamenta la falta de personal y la frustración de los profesionales por la falta de información sobre las bolsas de trabajo o nuevas incorporaciones: "Carecemos de visión de conjunto, lo que aumenta la incertidumbre y ansiedad".

El sindicato apunta que la situación de necesidad es generalizada, especialmente en Madrid, Cataluña, Andalucía (Costa del Sol), Aragón, La Rioja, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Extremadura. "Las UCIs están al límite, sobre todo en Cataluña y en Madrid (en esta última comunidad, en la noche del domingo solo quedaban dos camas de UCI)", critican.

"En Madrid, destacamos las quejas que estamos recibiendo de Ifema. Los profesionales relatan que faltan equipos de protección, carecen de zonas amplias de vestuarios, separación de zonas limpias y sucias o taquillas para poderse con la distancia de seguridad. Desde la Comunidad de Madrid se ha dado orden de retirar la línea de descontaminación del SAMUR donde se vestían y desvestían sus profesionales, con servicios encargados de descontaminar la ropa. Nadie nos ha dado explicaciones por esta decisión", denuncian.

Por otra parte, CSIF Andalucía cifra en más de 1.700 sanitarios que o bien están contagiados o tienen que guardar cuarentena. Por ello, han anunciado que van a pedir al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad andaluza (TSJA) medidas cautelarísimas para garantizar el uso de equipos de protección individual (EPI) en la sanidad.

En la Comunidad Valenciana, CSIF asegura que "se siguen sin hacer apenas test en los hospitales al personal de la sanidad". "La consellera de Sanitat no visita hospitales ni conoce la realidad de primera mano, ni informa a los sindicatos desde el pasado 20 de marzo. Se limita a hacer comparecencias diarias, con preguntas cribadas previamente, pero no ofrece explicaciones a los representantes de los trabajadores a pesar de los continuos requerimientos", detallan.

En Castilla y León, señalan que se están habilitando unas 200 camas en el recinto ferial de Valladolid, donde llegarán pacientes de coronavirus menos graves de otras provincias. "En esta comunidad, los centros también están saturados, reorganizando camas y habilitando centros residenciales y espacios hospitalarios en desuso. Además, solventan las carencias de material con medidas imaginativas, usando material de buceo y mascarillas de pintor", añaden.

Por su parte, afirman que agentes forestales reparten medicinas en zonas rurales. CSIF ha pedido a la Junta que aclare el papel del personal de Medio Ambiente en la emergencia sanitaria.

En Aragón, la organización sindical expone que "está aumentando la presión sobre las UCI, pero no están aún en una situación tan crítica como otras comunidades". "Hay dos hospitales de campaña preparados en Zaragoza por si hubiera que usarlos en los próximos días. Los sanitarios se siguen quejando de falta de equipos de protección", concluyen.