La ONG del cocinero José Andrés llega a España para alimentar a los necesitados

La ONG World Central Kitchen (WCK), puesta en marcha por el reconocido cocinero español afincado en Estados Unidos José Andrés, llega por primera vez a España para alimentar a quienes más lo necesitan durante la pandemia del coronavirus, como ya está haciendo en Estados Unidos y otros países afectados.

La ONG del cocinero asturiano, portada de la revista Times esta semana por su labor humanitaria, ya ha comenzado a trabajar en Madrid, la comunidad autónoma más afectada por la COVID-19, y en los próximos días lo hará en Barcelona y Valencia, según ha anunciado este domingo en su cuenta de Twitter, aunque el proyecto es cubrir todo el territorio nacional.

Aliados con el Grupo Arzábal, con varios restaurantes en Madrid, tienen previsto "elaborar miles de raciones diarias de comidas que irán creciendo a medida que se sumen más cocinas voluntarias a esta iniciativa solidaria", indica en una nota el secretario general de WCK, Javier García.

A la espera de que se sumen más restaurantes, por el momento son "miles" las raciones de comida diarias que se están distribuyendo desde el viernes en Madrid a personas sin medios a través del Banco de Alimentos, que gestiona en la región más de 500 entidades benéficas, entre ellas diferentes centros y comedores sociales y a familias en riesgo de exclusión social.

Su directora de Comunicación, Mila Benito, agradece una campaña que ayuda a "la gente más vulnerable, que está en una situación insostenible" ya que "no hay medios para entregar las comidas a las personas aisladas y muchas de ellas no pueden salir de casa por el riesgo de contagio; los comedores sociales no pueden cocinar y dar de comer a las personas para evitar contagios".

Las raciones se preparan, con alimentos donados por Makro, en la cocina central del Grupo Arzábal, pero ya se trabaja para establecer más "cocinas comunitarias", tal como se ha hecho en Estados Unidos, bajo el lema #ChefsforSpain.

Los fundadores de este grupo de restauración, Álvaro Castellanos e Iván Morales, han agradecido que WCK aporte "su conocimiento adquirido en catástrofes de grandes magnitudes", en las que han alimentado a miles de personas.

Los menús están adaptados a distintas necesidades alimentarias y se preparan con "todas las precauciones y medidas sanitarias necesarias", que también se contemplan en la entrega para evitar riesgos tanto entre los voluntarios como entre los beneficiarios, aseguran.

World Central Kitchen, fundada en 2010 por José Andrés, se financia con fondos y donaciones privadas y llega a España en una operación coordinada por la consultora gastronómica Mateo & Co.