Inacción e inexperiencia: los errores del Gobierno en la guerra por comprar material frente al coronavirus

26 y 27 de marzo. Test que no funcionan

Cuando parecía que el Gobierno encarrilaba la crisis de la falta de material, llegó otro revés. Sanidad tenía que admitir que 9.000 test de detección rápida de coronavirus daban resultados no fiables. La Embajada de China en España agravó la situación al publicar en su cuenta de Twitter que la empresa a la que el Ministerio de Sanidad había comprado los kits no tenía licencia oficial en el país asiático. El último mazazo llegó el viernes, cuando Sanidad tuvo que admitir que no eran 9.000 pruebas rápidas las que no funcionaban, sino 640.000. Además, la misma empresa sin licencia en China será la que reemplace los kits.