Casado pide a Sánchez autocrítica: "¿Tan bien lo ha hecho todo para que España sea el segundo en muertes?

El líder del PP, Pablo Casado, ha pedido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "un poco de autocrítica y de humildad" por su gestión en la crisis del coronavirus y que deje de "echar la culpa" tanto a la oposición como a los técnicos y científicos, a los que, según ha dicho, "no puede poner de parapeto". "¿Usted cree que tan bien ha hecho todo para tener el segundo país del mundo en número de muertes?", le ha preguntado.

En su réplica en el debate sobre el estado de alarma, pasada la 1 de la madrugada, Casado ha afirmado que el Gobierno está asesorado por científicos y ha añadido que las decisiones que ha tomado contra el Covid-19 han sido "tardías" e "insuficientes".

También ha reclamado a Sánchez "un poco de gratitud" después de que el PP le haya prestado su apoyo para sacar adelante la prórroga del estado de alarma y sus decretos con medidas económicas. "Estoy siendo leal", ha apostillado, para señalar de nuevo que el PSOE no tuvo ese mismo comportamiento cuando gobernaba Mariano Rajoy.

Además, ha señalado que la petición de unidad que hace el Gobierno "no puede acallar a la oposición" ni "amordazar a los millones de votantes" del PP que le han dado su apoyo para controlar al Ejecutivo. También le ha echado en cara a Sánchez que pida tiempo de nuevo cuando lleva 12 días con el poder que le concede el estado de alarma y ha anunciado hoy la "gran compra" de material sanitario.

El presidente del PP ha aprovechado para responder a las acusaciones de recorte sanitario de los Gobiernos del PP y ha subrayado que se produjo un incremento del presupuesto en sanidad, incluido el de la Comunidad de Madrid. "No mientan, no es una cuestión de recortes. Ha habido una gran inversión y gracias a eso estamos pudiendo salir de esta crisis", ha enfatizado.

"Unidad no es barra libre"

Casado, ha afirmado que "nunca un Gobierno con más poderes ha sido capaz de hacer menos" para afrontar una crisis sanitaria y ha señalado que se pueden hacer las cosas "mejor". "Unidad no es barra libre y sentido de estado no es cheque en blanco", ha afirmado.

El presidente de los 'populares' ha solicitado a Sánchez que no se dedique a "buscar culpables" en la oposición sino en "buscar mascarillas o respiradores". "Nosotros no aprovechamos las desgracias para medrar. Nosotros no somos como ustedes", ha concluido.

