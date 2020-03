Más de 1.500 anestesiólogos claman contra la falta de mascarillas y otras medidas de protección

Alrededor de 1.500 anestesiólogos de toda España han firmado una carta en la que reclaman tanto equipos de protección individual contra el coronavirus, así como respiradores para los enfermos. Estos profesionales se suman al clamor de todo el personal de los centros hospitalarios y de salud, tanto sanitarios como no sanitarios ( médicos, enfermeras, celadores, administrativos, auxiliares, quienes llevan la comida, limpiadoras) pidiendo medidas para protegerse de la enfermedad Covid-19 y, a la vez, proteger a la sociedad. El documento, titulado "La mascarilla que tanto necesitamos, es la que hubiéramos necesitado", y que partió de Cádiz, ha sido suscrito ya por unos 1.500 profesionales de la especialidad de Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del Dolor, que ven cómo suman centenares de bajas a causa del nuevo coronavirus. Se trata de profesionales altamente expuestos al virus, dado que entre sus labores figuran maniobras como la intubación, a través de la que pueden entrar en contacto con pequeñas secreciones.

En su texto, recuerdan que los sanitarios suponen más del 12% de los infectados. "Y para protegernos y proteger, necesitamos medios, medidas como la mascarilla, hubieran protegido a la población, no porque evite que tú contraigas el virus, sino por evitar que tú siguieras transmitiéndolo".

También se preguntan: "¿Cómo es posible que un país que tiene empresas, que visten a medio mundo y que si la mascarilla se hubiera convertido en un artículo de moda, habrían producido millones en poco tiempo, un país que tiene empresas de ingeniería a nivel mundial y un sector farmacéutico de primer orden, no sea capaz desde el momento que ya sabemos lo que va a pasar de producir las mascarillas y equipos EPI, un respirador (aunque sea sencillo) o los test que tanto necesitamos?"

Este es el texto íntegro que han suscrito los profesionales la especialidad de Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del Dolor:

"El país que mejor ha afrontado la epidemia del Covid-19 no es China, los países que mejor lo han hecho han sido sido Corea del Sur y Alemania, y ¿que ha hecho diferente de los demás países?, en Corea en lugar de plantear un confinamiento total, ha obligado a toda la población a usar mascarillas continuamente, tomas de temperatura masivas y test de detección gratis extensivos a toda la población sospechosa, y reclusión en un hotel a los contagiados y a sus contactos, consiguiendo con ello amortiguar la curva de contagios. En el caso de Alemania, además han trabajado con la ventaja de gestionar de modo excelente esas semanas de más que tenían de ventaja

Los coreanos conocen desde el 2015 este tipo de virus, y lo ocurrido en China les da la razón. Es muy urgente aumentar radicalmente el número de test diagnósticos e identificar a la persona sana que puede infectar y aislarlo para controlar la epidemia. Como ha expresado el director de la OMS: "No podremos frenar esta pandemia si no sabemos quién está infectado".

En Alemania, a esto, han unido, sus excelentes, numerosas y extraordinariamente dotadas Unidades de Cuidados Críticos, su capacidad productiva de test diagnósticos, y tecnología médica (respiradores) y su disciplina organizativa.

Sin embargo, en nuestro país, apenas hemos hecho estos test, con unos criterios que van por detrás del número de contagiados, como el Coyote tras el Correcaminos. Como reconoce la OMS, hay que cribar cuanto antes a toda la población, empezando por las zonas afectadas y en especial a todo el personal esencial, entre los cuales nos encontramos, que aun sin síntomas podemos infectar involuntariamente. Ganemos terreno y tomemos la delantera. ¡Somos los sanitarios el 12% de los infectados!

Y para protegernos y proteger, necesitamos medios, tal como proponíamos, medidas como la mascarilla, hubieran protegido a la población, no porque evite que tú contraigas el virus, sino por evitar que tú siguieras transmitiéndolo. No disponemos de suficientes mascarillas ni equipos de protección, pero vemos en la televisión a las cajeras de los supermercados, a los empleados de farmacia y a muchos otros trabajadores con su mascarilla, lo cual es perfecto, y aún más, vemos a los soldados de la UME, que en su encomiable labor, cuando limpian una estación de AVE con agua y lejía, usan equipos completos de protección, en cambio a los sanitarios de todo el país, se nos transmite que no usemos mascarilla habitualmente durante todo el tiempo que estamos en el hospital, porque hay pocas y las vamos a necesitar cuando haya mas pacientes ingresados.

Y esta no es la realidad, la cruda realidad es que, a los sanitarios, a diferencia del resto de los trabajadores, cuando se nos reduce el sueldo, se nos dice que tenemos que seguir porque es nuestra vocación, cuando tenemos contratos mes a mes, por vocación, cuando se nos reduce la jornada laboral, por vocación, cuando hacemos guardias interminables por un sueldo escaso, por vocación, cuando arriesgamos nuestra salud, por vocación. Y esto es verdad, nosotros tenemos vocación, de hecho vamos gustosos a los países del tercer mundo en nuestro tiempo libre, con las manos vacías, y sin duda alguna, si no tuviéramos ningún medio, ningún paciente se moriría, porque lo trataríamos aunque fuera tapándonos la boca con un simple pañuelo.

Y yo me pregunto ¿cómo es posible que un país que tiene empresas, que visten a medio mundo y que si la mascarilla se hubiera convertido en un artículo de moda, habrían producido millones en poco tiempo, un país que tiene empresas de ingeniería a nivel mundial y un sector farmacéutico de primer orden, no sea capaz desde el momento que ya sabemos lo que va a pasar de producir las mascarillas y equipos EPI, un respirador (aunque sea sencillo) o los test que tanto necesitamos?

Agradecemos los aplausos del pueblo a las 8 de la tarde, y los elogios de los políticos “el personal sanitario”, “nuestro sistema sanitario” “lo mejor del mundo”, todo eso esta muy bien.

Pero ahora lo que verdaderamente necesitamos son: test diagnósticos, equipos de protección y respiradores, no solo para protegernos estando tan expuestos, si no para que podamos cumplir con nuestro trabajo: curar a los pacientes".