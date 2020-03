Madrid desmiente que dejen sin respiradores a los ingresados con coronavirus mayores de 65 años

En la Comunidad de Madrid no se están retirando respiradores artificiales a los hospitalizados con coronavirus mayores de 65 años para que los utilicen enfermos más jóvenes, como se afirma en un vídeo muy compartido en los últimos días dentro y fuera de España.

En tono lloroso, el hombre que aparece en este vídeo, y al que muchos mensajes de Twitter le atribuyen una supuesta condición de "médico", asegura que a "personas mayores de 65 años las están quitando los respiradores en Madrid y las están sedando para que mueran, porque no hay respiradores para todos y se los quieren dar a los más jóvenes".

"A personas mayores de 65 años les están quitando los respiradores en Madrid y las están sedando para q mueran xq no hay suficientes respiradores y se los quieren dar a los mas jóvenes"



Esto sucede en #España

Un médico llora al contarlo#QuedateEnCasa

pic.twitter.com/3ga2NXg5NO — borisvian1 (@shababaty) March 22, 2020

El vídeo incorpora además un audio en el que una supuesta trabajadora de un hospital afirma: "No hay material, no hay espacio, no hay respiradores, a muchos pacientes se les tiene que sedar y cogerles de la manita (...) para liberar respiradores para la gente menor de 65 años (...) Aquí va a morir hasta El Tato, hasta el apuntador".

Este médico llora xq les Están quitando los respiradores a mayores de 65 años en Madrid, para darlos a más jóvenes, esto va a pasar acá si sigues saliendo sin que te importe el projimo#QuedateEnCasaSubnormal #Covid_19ec pic.twitter.com/7hkdPmbTXD — Quito (@OuiQuito) March 22, 2020

Desmentido oficial

La Consejería de Sanidad de Madrid desmiente tajantemente este bulo, niega que se estén retirando respiradores artificiales a los pacientes mayores de 65 años y subraya que el sistema sanitario madrileño dispone de capacidad para atender nuevos ingresos por coronavirus en las unidades de cuidados intensivos (UCI) con los correspondientes respiradores.

Fuentes de la consejería han insistido este martes en que es "mentira" que haya un número insuficiente de respiradores artificiales en los centros hospitalarios madrileños y que se les esté retirando a los mayores de 65 años para dárselos a los más jóvenes.

Asimismo, recalcan que en la situación actual, este martes 24, hay todavía capacidad para atender nuevos ingresos por coronavirus en las UCI de los hospitales madrileños con los respiradores precisos para estos pacientes.

El desmentido de este martes se suma al mensaje que publicó el pasado día 18 en su cuenta de Twitter el director general de Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad de Madrid, Alejo Miranda de Larra: "No es cierto que falten respiradores" en la Comunidad. "Hemos suministrado y seguiremos haciéndolo todos los días de la semana" .

🚨No es cierto q falten respiradores en la @ComunidadMadrid. Hemos suministrado y seguiremos haciéndolo todos los días de la semana. Esta semana habremos aumentado un 29,8% el número de respiradores de Madrid.

Y llegarán más.



Luchamos por salvar la vida a TODOS los pacientes. — Alejo Miranda de Larra (@AlejoMiranda) March 18, 2020

"Esta semana habremos aumentado un 29,8% el número de respiradores de Madrid. Y llegarán más", afirmaba aquel día.

En cuanto al autor del vídeo, muchos mensajes compartidos en redes sociales le identifican como médico, aunque en la grabación él no se atribuye esa condición. Según ha podido comprobar EFE, en su cuenta de Facebook se presenta como residente en Badajoz, con estudios de "CICE" en ITAE, una escuela de negocios ubicada en la capital pacense.

En su foto de perfil incluye el logotipo de Vox. Aparece identificado como militante de este partido en una imagen que la cuenta oficial de Vox en Badajoz publicó en Facebook el 31 de octubre de 2018 para ilustrar una reunión con afiliados.