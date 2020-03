Mercadona instala mamparas protectoras en las cajas y obliga a usar guantes a los clientes

Mercadona ha anunciado este sábado nuevas medidas para adaptar sus supermercados a la crisis del coronavirus. Además de las decisiones ya adoptadas en los últimos días, a partir de este lunes, 23 de marzo, será obligatorio el uso de guantes por parte de todos los clientes y se instalarán mamparas protectoras en las cajas.

Con el objetivo de reforzar las medidas de seguridad y salud para los trabajadores, desde el lunes y durante la semana, la cadena de supermercados valenciana va a proceder a la instalación progresiva de mamparas de metacrilato de protección/separación en la sección de cajas de todos los supermercados.

Por otra parte, a la instalación en cada supermercado de gel desinfectante y papel para poder limpiarse las manos y el mango del carro, se ha sumado la medida de uso obligatorio de guantes por parte de los clientes. Estos serán del mismo tipo que se utilizan en la sección de Fruta y Verdura, y la compañía los pondrá también a su disposición en los accesos a los supermercados.

Estas medidas se añaden a las ya adoptadas por Mercadona en los últimos días para garantizar la seguridad de empleados y clientes en la crisis del coronavirus. Desde el pasado jueves, su horario de apertura ha pasado a ser de 9.00 a 19.00, un horario que se irá adoptando a las "circunstancias cambiantes", dada la excepcionalidad del momento. Además, la cadena da preferencia para acceder a sus tiendas a las personas mayores, con discapacidad, con movilidad reducida, embarazadas y a los acompañantes necesarios.

Mercadona recomienda acudir a comprar de forma individual (no en familia, o con niños o grupos), que no lo hagan personas que formen parte de los grupos de riesgo, como ancianos o personas con enfermedades crónicas, y que se espacie en el día la compra y no se vaya en el momento de la apertura.

También plantea que se haga la compra con agilidad y rapidez, que no se almacenen innecesariamente productos, pues el suministro de productos de primera necesidad está "más que garantizado"; que se pague preferentemente con tarjeta y se evite el dinero en efectivo, y que se usen guantes para manipular productos perecederos.

Dentro de los supermercados, se controla el aforo y se señaliza la distancia mínima exigida entre personas, y en la vía pública de acceso a cada tienda se ha marcado un mínimo de un metro para que las personas esperen su turno. Por último, Mercadona aclara que no se admitirán, en ningún caso y bajo ningún concepto, devoluciones de producto.