Torra pide a Sánchez confinar Cataluña: "Me importan un rábano las banderas"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha remitido este martes una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reclamarle de nuevo que confine Cataluña, para frenar la pandemia de coronavirus.

"Me importan un rábano en este momento las fronteras y las banderas, me importa la salud y la vida de las personas", ha dicho Torra en declaraciones a TV3, en respuesta a quienes le acusan de priorizar el debate territorial en esta crisis sanitaria.

Torra ha explicado que esta tarde le ha llamado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, a quien ha pedido que avale el plan que le ha hecho llegar el Govern, que plantea limitar la libre circulación de personas en el territorio administrativo de Cataluña: "Me ha dicho que se lo estudiaría", ha asegurado el president.

Desde su confinamiento en la Casa dels Canonges -dependencias presidenciales junto al Palau de la Generalitat- tras haber dado positivo en coronavirus, Torra -con tos pero sin fiebre- ha enviado una carta a Sánchez en la que le pide que autorice este plan para que pueda tener efectos "cuanto antes".

"Dado que todavía no hemos recibido respuesta de ningún tipo a la citada petición, me veo obligado a reiterarle, con especial insistencia, nuestra solicitud, a la vista de la evolución en Cataluña de la crisis sanitaria que padecemos", subraya la carta.

Torra ha insistido posteriormente desde TV3 en que "Cataluña y Madrid deberían ser confinados", según "criterios científicos", al tratarse de los territorios con más contagios del Estado, y ha destacado que "Bélgica lo piensa aplicar" a partir de este miércoles.

"Insistiremos hasta hacerlo inevitable. Será absolutamente inevitable que esto pase. Cada hora que pasa perdemos más posibilidades para poder atacar al virus", ha subrayado.

Torra ha señalado que, en la reunión por videoconferencia que Sánchez mantuvo este fin de semana con los presidentes autonómicos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, alertó: "Se nos mueren a miles".

"En Cataluña ahora se nos mueren por horas y pronto tendremos que pasar a otro escenario", ha añadido Torra.

En medio de este pulso entre la Generalitat y el Gobierno, el exlíder del PP de Cataluña Xavier García Albiol ha terciado en la polémica con un tuit: "No seré yo quien defienda los argumentos de Torra de cerrar Cataluña, pero Sánchez debería utilizar argumentos más creíbles. No puede decir que el virus no atiende a fronteras cuando acaba de cerrar las de Portugal, Marruecos y Francia".