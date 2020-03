Eran pocos, muy pocos, los jóvenes que desafiaron las recomendaciones de las autoridades y decidieron salir a las escasas discotecas que abrieron sus puertas la madrugada del jueves en Madrid. "No hay un alma. Quizás no debería haber salido", reconoce resignada una universitaria que no quiso quedarse en casa.

En un recorrido por el ambiente de la noche madrileña ya se percibía que no era una noche habitual. Calles vacías, aparcamientos con plazas libres, locales cerrados y ninguna cola para entrar a los que estaban abiertos.

Según el sector, solo 15 y el 20% de los locales nocturnos de Madrid -principal foco de España y que acumula la mitad aproximadamente de los casos de coronavirus- permanecerán abiertos en estos primeros días de la crisis sanitaria. Porque, además, la demanda ha caído más de un 50% en la última semana, tal como han asegurado fuentes de la Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno de la Comunidad de Madrid.

El coronavirus tumba la noche madrileña: "No hay un alma". BORJA MÉNDEZ

Los pocos jóvenes que anoche retaron al virus no tenían excusas de peso que justificaran sus ganas de fiesta. "Llevo todo el día encerrado en casa y quería aprovechar la noche", dice Mario Ruano, universitario de 23 años quien asegura que no tiene miedo a contagiarse de la enfermedad.

"Sabíamos que iba a haber menos gente, pero no a este nivel. No hay un alma, quizás no debería haber salido", admite Carla, una joven profesora que ha aprovechado el cierre de su guardería para "darse un garbeo" por Madrid.

Mientras en el otro lado de las barras de los locales los camareros, que no querían identificarse, censuraban la decisión de sus jefes de abrir las discotecas. "Se pierde dinero y nos ponen en riesgo", reprocha un empleado que tiene contacto directo con las pocas personas que acceden al interior de un conocido local de la noche.

"Mata el coronavirus bailando", fue uno de los lemas que se propagó por las redes sociales para publicitar una famosa sala de la capital. Pero sus responsables tuvieron que emitir un comunicado en el que negaban estar detrás de esa publicidad y calificaron de "irresponsables" a quienes utilizaron, no solo su imagen, sino también la pandemia.

De todos modos, esta discoteca abrió sus puertas esta madrugada, si bien es verdad con poca afluencia de público, y tiene previsto seguir abriendo hasta que las autoridades se lo permitan. Al menos eso dicen en redes sociales.

Por el momento, las administraciones no han determinado el cierre total del sector en Madrid, aunque han establecido medidas para evitar las aglomeraciones y la posible propagación del virus. Entre ellas, limitar el aforo a un tercio del total e instalar geles de desinfección, medidas que "acatan" los empresarios.

"Tenemos altura de miras y nos sentimos comprometidos con la ciudadanía", enfatiza el portavoz de la Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno de la Comunidad de Madrid, Vicente Pizcueta, quien en nombre del colectivo asegura haber entendido que es un "momento clave" para la contención de la enfermedad y augura al menos tres semanas muy complicadas.

Los locales que permanecen abiertos -"de guardia", según Pizcueta-, cumplen a "rajatabla" el protocolo de seguridad para responder a la demanda de una de las ciudades más turísticas del mundo. "No podemos dejar en la calle a toda esa gente", apostilla.

Otras fuentes del sector consultadas opinan, por el contrario, que este fin de semana puede ser el último de "noche de fiesta" en Madrid en varios meses. "A la fuerza" o por la "poca afluencia de gente", tarde o temprano tendrán que cerrar todas las discotecas, lamentan las mismas fuentes.