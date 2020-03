El prospecto del lavado de manos y de los geles desinfectantes

Utilizar la flexión del brazo para toser y estornudar y lavarse las manos con agua y jabón. Esas son algunas de las medidas de prevención que se están emitiendo desde hace unas semanas para contener la expansión del coronavirus. "El jabón rompe la cápsula en la que se encuentra el virus, retira el lípido que lo cubre", explica Antonio Clemente Ruíz de Almirón, miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología.

No obstante, la repetición continuada de la ablución puede convertirse en un gesto obsesivo que puede entrañar otras afecciones. "El lavado excesivo ocasiona dermatitis irritativa en las pieles más secas, atópicas", señala Clemente Ruíz de Almirón. La razón radica en que "se elimina el manto lipídico que se posee, es decir, una capa de grasa que protege la piel".

Este dermatólogo, al igual que el resto de facultativos consultados, aconseja el lavado de manos, sin embargo, para prevenir problemas en el cutis recomienda aplicar cremas hidratantes, priorizando las especializadas que se adquieren en las farmacias. Clemente insiste en que la ablución se debe ejecutar "bien". No solo el enjabonado y el aclarado, también apunta que hay que realizar un secado correcto: "La humedad puede generar sequedad, grietas…".

Eso en el plano físico, pero en casos extremos también puede llegar a afectar al psicológico. "Se puede convertir en algo obsesivo compulsivo, como ya ocurrió con las mascarillas hace unas semanas -recuerda Molina Cabrillana- de hecho, es más el daño mental".

"Los geles desinfectantes que encontramos en las estanterías de los supermercados son cosméticos que no tienen la misma capacidad"

A estas recomendaciones se suma que muchos ciudadanos aplican geles desinfectantes. El uso de este tipo de soluciones alcohólicas no es negativo, aunque el empleo de forma aislada no es suficiente, según informan desde la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH). "En los centros sanitarios se utilizan productos avalados por la normativa europea, los geles desinfectantes que encontramos en las estanterías de los supermercados son cosméticos que no tienen la misma capacidad", puntualiza el facultativo Jesús Molina Cabrillana, miembro de la asociación. Se deben aplicar sobre las manos y dejar evaporar, nunca secar. “Para que sean eficaces tienen que tener una concentración de alcohol superior al 60% y llevar el sello de la Agencia Española de Medicamentos, seña que asegura su actividad virucida”, defienden los dermatólogos.

En cualquier caso, antes de hacer uso de estos productos con alcohol, es recomendable lavarse con agua y jabón. Si no se sigue este consejo, el gel puede no resultar efectivo. "Si las manos están aparentemente sucias, por ejemplo con secreción por haber estornudado, no sirve de nada el gel, habría que lavarse las manos", ilustran desde la SEMPSPH. En relación a estas soluciones alcohólicas, los facultativos mencionan la posible "especulación" y la "picaresca" que ha surgido.

El contagio de los bulos

Las redes sociales y los grupos de WhatsApp se han convertido en un foco de contagio de bulos y medidas de prevención que se propagan tan rápido como el virus, o incluso más. Muchas de ellas no tienen ninguna validez y los servicios sanitarios se ensañan en desmentir. Las últimas falacias que se han detectado es que el vinagre o el agua oxigenada son alternativas a las medidas que han sido establecidas. De hecho, algunas de ellas pueden ser contraproducentes y resultar dañinas para la salud, tal y como han confirmado fuentes hospitalarias.

Alternativa al ‘sold out’ (vendido)

Muchas farmacias y supermercados ya no disponen de este tipo de geles desde hace unos días. Aunque de forma aislada no es útil, según señalan fuentes médicas, la elaboración de uno natural es una de las alternativas que se puede plantear.

"Los ingredientes principales son 70 ml. de gel de Aloe Vera puro, 20 gotas de aceite esencial del árbol del té, 10 de ravintsara, 10 gotas de aceite esencial de lavanda y 5 de bergamota o naranja", apunta Eduardo Sanz Lagunas, presidente de la Asociación de Herbolarios y Ecotiendas de Zaragoza. El uso de estos aceites es por su "poder anti-bacteriano, anti-microbiano y anti-viral". Además, el árbol del té funciona como conservante. Sanz Lagunas, de La Salud, también propone otra variante con alcohol: "50 ml de gel de Aloe Vera puro y si es posible ecológico. 30 gotas de aceite esencial del árbol del té, de lavanda, aceite vegetal de almendras y 40 ml alcohol 96º".

