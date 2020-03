Médicos del Clínico lanzan el reto '#QuedateEnCasa'

Médicos y enfermeras del Hospital Clínico de Madrid han lanzado en redes sociales el reto '#QuedateEnCasa' para que llegue a todos el mensaje de salir solo lo imprescindible antes de que sea tarde y España acabe como Italia por el coronavirus.

La promotora de la iniciativa ha sido la cirujana general del Hospital Clínico, Sandra García Botella, que en el vídeo invita a la población a sumarse al reto '#QuedateEnCasa', porque hay que hacer frente a la situación "entre todos".

En declaraciones, García ha explicado que tuvo la idea de lanzar un reto "por la impotencia de ver que el mensaje que se está transmitiendo a través de los medios no está llegando bien a la gente".

"Me surge esa inquietud en mi propia casa, en mi propia familia", ha precisado, para detallar que fue después de llegar a casa el primer día de suspensión de las clases en los centros educativos y sus hijas le dijeran que sus amigas estaban quedando para salir.

Según García, el mensaje es "los niños se quedan en casa", y ha reconocido que "es horroroso", pero ha apelado a "arrimar el hombro".

"Es una situación muy complicada, desde la Guerra Civil no se cerraban los colegios", ha señalado, para recalcar que "no son vacaciones, los niños no tienen que estar en el parque, no tienen que estar quedando, no tienen que salir a los bares".

"No les llega el mensaje, con ellos no funciona que un político salga a dar un mensaje, funcionan los hashtag, los retos", ha señalado en alusión a los escolares.

García ha añadido que el mensaje también se aplica respecto a las Urgencias: "Vete solo a la Urgencia si te encuentras realmente mal".

Para llegar a toda la población y mostrar que es un mensaje serio, García optó por proponer a sus residentes, que son gente joven, poner en marcha un reto en el que se viera a todos los médicos lanzando el mismo mensaje. "Si lo mandamos en forma de reto se va a sumar más gente, llegará el mensaje que queremos transmitir, no podemos permitir que nos pase como a Italia, que llegue el mesaje tarde", ha explicado.

García ha reconocido que se trata de un reto "muy difícil" y que para aquel que su trabajo implica acudir a algún lugar, como en su caso ir al hospital, tiene que salir. "Pero no te vayas a la cafetería con las amigas, no. No te vayas a tomarte una caña, no. Hace buen tiempo, a todos nos apetece, pero no es el momento", ha aseverado.

"Nos toca un sacrificio de verdad", ha recalcado. "Vamos a concienciarnos todos porque esto es cosa de todos, no solo de los médicos, de las enfermeras", ha añadido. Así, ha insistido en la necesidad de quedarse en casa y salir solo para ir al supermercado, a la farmacia, al trabajo, y no llevar a los niños al parque, sino "sacarles por un espacio abierto que no haya gente".

El reto ha sido compartido por la cuenta de Twitter de Salud Madrid, la cuenta oficial de la sanidad pública de la Comunidad de Madrid en Twitter, que recomienda a las personas "evitar aglomeraciones en espacios cerrados o al aire libre, como parques y terrazas, y mantener una distancia de seguridad entre 1 y 2 metros para evitar la transmisión del virus".

"Quédate en casa, te necesitamos"; "quédate en casa y ayúdanos con esta situación"; "quédate en casa, no colapses el sistema"; "súmate al reto, quédate en casa, es por el bien de todos", son algunos de los mensajes que transmiten los profesionales sanitarios del Clínico en el vídeo.