"Si todo va muy bien" en unos dos meses se habrá podido finalizar la transmisión del coronavirus en España

Hasta en unos 10 días no se verá los efectos de las medidas aprobadas

MADRID, 11 (OTR/PRESS)

En España ya hay 2.002 casos de personas afectadas por el nuevo coronavirus, lo que supone 363 más que el martes, cuando se habían registrado 1.639 casos, según ha informado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, tras la reunión del Comité de Evaluación y Seguimiento del Coronavirus, que ha estado presidido este miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Asimismo, según el recuento realizado hasta el momento por el departamento que dirige Salvador Illa, 47 han fallecido y 136 se han curado, siendo la Comunidad de Madrid la región que cuenta con el 50 por ciento de todos los casos de afectados, con el 66 por ciento de los fallecidos y con el 81 por ciento de todos los pacientes que están en la UCI como consecuencia del nuevo coronavirus.

La alta incidencia que está habiendo del coronavirus en España ha propiciado que en las últimas horas el Gobierno, en coordinación con las comunidades autónomas, haya aprobado diversas medidas para contener la enfermedad como, por ejemplo, el cierre de colegios, institutos y universidades en Madrid, La Rioja, Vitoria y Labastida, principales zonas afectadas; la suspensión durante un mes de los viajes del Inmerso; y la prohibición de los vuelos desde Italia entre los días 11 y 25 de marzo.

Asimismo, se ha acordado la celebración a puerta cerrada de los eventos deportivos con gran afluencia de público; la prohibición de eventos con más de 1.000 personas en las regiones más afectadas; la consideración de enfermedad profesional la baja de las personas que están aisladas por coronavirus; la centralización del suministro de productos útiles contra el coronavirus; y la suspensión de las Fallas en la Comunidad Valenciana, entre otras.

En el caso del cierre de los centros educativos, una de las iniciativas que más comentarios ha suscitado, Simón ha informado de que no es tanto por la salud de los niños, ya que se ha visto que a ellos apenas les afecta el virus, sino por la reducción de la "diseminación" de la transmisión del coronavirus.

Ahora bien, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha advertido de que "no se está bloqueando España", y ha puntualizado que "ninguna" de las medidas adoptadas son "útiles por sí solas", sino que tienen que ser "aplicables" por parte de la ciudadanía. "Por mucho que se propongan medidas, se necesita el apoyo de la población para que se puedan mantener y se implanten correctamente".

En 2 mese podría finalizar la transmisión del coronavirus

En este sentido, Simón ha comentado que esta dentro de unos 9 o 10 días no se van a poder observar los efectos de las medidas aplicadas y ha informado de que "si todo va muy bien" en unos dos meses se habrá podido finalizar la transmisión del coronavirus en España, si bien este periodo se prolongaría hasta los cuatro meses en el caso en el que la situación vaya "muy mal".

"Una vez detectado el descenso de casos, hay que esperar a que el último paciente de negativo en las dos pruebas y, además, es necesario que las autoridades de salud pública sigan vigilando hasta dos periodos de incubación del virus para asegurar el fin de la transmisión del virus", ha explicado Simón.

Dicho esto, ha comentado que si las medidas planteadas hasta el momento, especialmente en Madrid, logran reducir el riesgo de contagio, no será necesario aplicar otras como, por ejemplo, el cierre de los transportes públicos. No obstante, ha reconocido que habrá que esperar hasta el jueves o el viernes para ver si se toma o no esta medida.

Por otra parte, respecto a la saturación que puede haber en algunos hospitales para atender a los pacientes, como por ejemplo en los de la Comunidad de Madrid, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias ha reconocido que tienen que tener un "especial cuidado" con el uso de los equipamientos, si bien ha asegurado que ya se han implantado mecanismos para paliar el riesgo de desabastecimiento y de colapso en los servicios sanitarios.

Finalmente, Simón ha señalado que la elevada producción de equipos de protección que se realizó en China, epicentro del coronavirus y que está reduciendo cada día el número de nuevos contagios, va a estar disponible en los próximos días para el resto de países del mundo, dado que allí no se demandan más.

