Carmen Calvo critica los abucheos a Cs en el 8M: "No me gustan nada, no tienen justificación"

día de la mujer Carmen Calvo critica los abucheos a Cs en el 8M: "No me gustan nada, no tienen justificación" La vicealcaldesa de Madrid y otros miembros de la formación naranja tuvieron que abandonar la manifestación después de ser increpados y abucheados. Europa Press La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo. Mariscal/EFE La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha criticado este lunes la actitud de un grupo de mujeres que obligó a dirigentes de Ciudadanos a abandonar la manifestación del 8 de marzo de Madrid. "No me gusta nada, no dice mucho en favor de las libertades de cada una de nosotras", ha explicado Carmen Calvo en una entrevista en Radio Nacional de España. En opinión de la vicepresidenta, "hay que dejar a todo el mundo, a todas las mujeres, que se manifiesten desde sus posiciones" y ha insistido en que los hechos "no tienen justificación". La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacis, junto con otros miembros del partido 'naranja', entre los que se encontraban Edmundo Bal, César Zafra, Marcos de Quintos, Marta Rivera, Sara Jiménez o Miguel Gutiérrez tuvieron que abandonar la manifestación después de que un grupo numeroso de mujeres, entre gritos y empujones, les increpara para que se fuesen. En ese momento, la Policía Nacional recomendó a los miembros de Ciudadanos que, por la seguridad, se marchasen de la manifestación. Por otra parte, la dirigente socialista se ha referido también al presidente de Vox, Santiago Abascal, por sus declaraciones en las que responsabilizó al Gobierno de Pedro Sánchez del aumento de las violaciones en España. "No me creía que alguien en plenitud de facultades lo podía decir. Eso llama a fomentar el odio, además de mentir", ha indicado Calvo quien ha lamentado que para eso "esté la ultraderecha". Calvo también se ha referido al elevado número de crímenes machistas registrado desde el comienzo de 2020 y ha criticado el discurso de la ultraderecha "negando la violencia machista", que "hace un daño tremendo a una realidad brutal". Asimismo, ha puesto el foco en la falta de denuncias de mujeres maltratadas. Más información Montero asegura que no se siente cuestionada como ministra de Igualdad por las críticas a la Ley de libertad sexual Las manifestaciones del 8-M tiñen de morado las calles y plazas de Zaragoza