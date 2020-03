Un perro con apariencia de león genera varios avisos a la policía local

"Es un pájaro, es un avión, no... ¡Es Supermán!". Recordarán esa frase de la película y cómics del superhéroe. Estos días en Molina de Segura tal vez se haya escuchado: "Es un león, es un animal salvaje, no... ¡Es un perro!". Así es, un can de grandes dimensiones ha creado el pánico de las calles de esta localidad murciana.

La Policía Local de Molina de Segura recibía este sábado varias llamadas alertando de que habían visto un león paseando por la zona de huerta del municipio.

Los propios agentes colgaban una foto en la cuenta de Twitter de la Policía Local de Molina del animal, un perro que iba pelado como un león y que había generado esas llamadas de alarma. Aunque todo ha quedado en una anécdota.

