El Senado aprueba la senda de estabilidad y despeja el camino de un futuro presupuesto

Las tensiones entre JxCat y Esquerra, avivadas este fin de semana tras la reaparición de Carles Puigdemont, no interfirieron este miércoles en la votación de la senda de estabilidad presupuestaria en el Senado. La formación de Oriol Junqueras mantuvo la misma posición que en el Congreso hace una semana y volvió a abstenerse ante los objetivos de déficit y deuda. Un gesto que si bien no sirve de garantía al Gobierno, sí de aliento en la negociación ahora de las cuentas públicas, ya sean las de 2020 o las del próximo ejercicio.

El Ministerio de Hacienda, que no prevé enviar los Presupuestos de este año al Congreso sin haber cerrado antes los apoyos parlamentarios imprescindibles, no arroja la toalla. María Jesús Montero rechazó este miércoles la hipótesis de darlos por perdidos y ponerse en el escenario de presentar en septiembre directamente los de 2021. Pero el clima preelectoral que atraviesa Cataluña podría no dejar margen para otra cosa. Sin Esquerra, el proyecto no será viable, y nada indica que la presión de JxCat a los republicanos, socios y adversarios políticos, vaya a suavizarse en los próximos meses. Más bien, todo lo contrario.

Cada cual se prepara para afrontar los comicios, aún sin fecha, en Cataluña, y en JxCat han tomado distancia de la estrategia de Esquerra de rebajar la tensión con el Gobierno central. Los senadores de este partido volvieron a votar hoy en contra de la senda de estabilidad, que salió adelante pese al rechazo también de PP, Ciudadanos, Vox y UPN.

Se da la circunstancia de que, en esta ocasión, los objetivos de déficit no sólo han ido acompañados del techo de gasto de 2020, sino también del de 2021. Esto significa que la abstención de Esquerra, tras poner el Gobierno en marcha la mesa de diálogo con la Generalitat, ha contribuido a que el Ejecutivo tenga ya las bases para trabajar tanto en los Presupuestos de este año como en los del próximo.