Dimite el alcalde de Argentona tras reconocer un caso de abusos a una amiga 

El alcalde de Argentona (Barcelona), Eudald Calvo, ha anunciado su dimisión la mañana de este miércoles tras reconocer que ha tenido actitudes machistas con una mujer, por lo que ha considerado que un cargo público no puede tener estas actitudes: "Mi dimisión y disculpas son lo mínimo que puedo hacer".

En una publicación de Twitter recogida por Europa Press, Calvo ha compartido un comunicado firmado por la candidatura unitaria con la que gobernaba hasta ahora en el Ayuntamiento del municipio del Maresme, Unitat Argentona, donde reconoce haber tenido actitudes "machistas y sexistas" hace años.

El alcalde tuvo que reconocer estas actitudes después de que aparecieran el lunes en redes sociales acusaciones de una mujer que aseguraba haber sufrido actitudes machistas por parte del edil, en el marco de una campaña impulsada por mujeres en redes sociales que visibiliza agresiones y actitudes machistas protagonizadas por hombres del ámbito de la izquierda independentista.

Más información La ley de libertad sexual crea un delito de acoso "callejero" ocasional

"Es necesario erradicar el machismo"

"Son unas disculpas sinceras y honestas. Ahora me toca reflexionar mucho y trabajar para cambiar. Es necesario erradicar el machismo de la sociedad y yo no he sido consecuente. Pero quiero cambiar a mejor. Pido perdón por el perjuicio que haya podido causar", ha añadido Calvo el martes en otra publicación en Twitter.

Pero tras las disculpas, el comunicado emitido este miércoles expone que el martes noche se reunió la asamblea de Unitat Argentona, donde Calvo explicó su versión -que según Unitat Argentona algunos medios de comunicación han "tergiversado"- y anunció su dimisión.

En la asamblea Calvo reconoció "los hechos machistas de los que se le acusaba" y pidió disculpas públicas, por lo que Unitat Argentona le ha agradecido su decisión de dimitir y ha valorado la generosidad y coherencia -escriben- del alcalde en su decisión.

Calvo fue militante de la CUP, partido que forma parte de la candidatura Unitat Argentona, y a finales del año 2019 fue expulsado del partido porque habría abusado sexualmente de una mujer. Según han explicado fuentes de la CUP a Europa Press, el partido hizo una gestión en la que le exigió asumir diversas responsabilidades, y al negarse, fue expulsado de la militancia. A pesar de la expulsión, siguió en el cargo del Ayuntamiento con la candidatura unitaria, que está formada por la CUP, Esquerra Republicana, Argentona En Comú, la ANC y el CDR de Argentona.